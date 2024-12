Tourisme: le milliardaire égyptien Samih Sawiris projette d’acquérir la station balnéaire de Mogador-Essaouira

Le milliardaire égyptien Samih Sawiris projette d’acquérir la société chargée du développement de la station balnéaire de Mogador-Essaouira, située au sud de la ville.

Dans un communiqué publié le 5 décembre, le Conseil de la concurrence annonce avoir reçu la notification d’une opération de concentration économique concernant la prise de contrôle conjoint indirect de la Société d’aménagement d’Essaouira Mogador SA (SAEMOG) par le milliardaire égyptien Samih Onsi Naguib Sawiris, et les sociétés «Al Nowais Investments LLC» et «Eastern Investment LTD», à travers l’acquisition de 100% du capital social et des droits de vote associés, par le biais de la société «Orascom Investments LLC».

Basée aux Emirats arabes unis, Orascom Investments a été créée pour les besoins de la réalisation de la présente opération, précise le Conseil de la concurrence.

Pour rappel, le 22 février 2023, Samih Sawiris, avait signé, dans le cadre d’un consortium composé de trois autres investisseurs étrangers, un mémorandum d’entente avec le ministère du Tourisme, portant sur la relance de la SAEMOG, pour un montant de plus de 4 milliards de dirhams.