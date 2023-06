Tourisme: le Maroc en passe de battre le record de 2019, les Français indétrônables

Le secteur touristique marocain affiche une dynamique positive, comme en témoignent les derniers chiffres publiés par l’Observatoire du tourisme pour le mois d’avril. Les arrivées ont connu une hausse considérable, même si un léger recul a été observé au niveau des nuitées passées dans les hôtels classés, par rapport à avril 2019 (année de référence). Les recettes voyages, elles, ont poursuivi leur croissance positive.

Augmentation de 4% des arrivées par rapport à 2019

Le Maroc a connu une affluence de 1,1 million de touristes en avril 2023, soit une hausse de 90% par rapport à avril 2022. Cette croissance est due à une augmentation de 91% des touristes étrangers en séjour (TES) et de 90% des Marocains résidant à l’étranger (MRE).

Les arrivées de touristes pendant ce mois ont également dépassé de 4% celles d’avril 2019, avec une augmentation de 19% pour les MRE et une diminution de 5% pour les TES.

Par marché émetteur, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Italie ont affiché des augmentations de 35%, 13% et 4% respectivement par rapport à avril 2019. En revanche, les marchés allemand, hollandais et belge ont connu des baisses importantes de 33%, 26% et 34% respectivement.

Evolution des arrivées touristiques aux poste-frontières. (Observatoire du tourisme)

Les nuitées en hausse par rapport à 2022, mais en baisse par rapport à 2019

En avril 2023, les établissements d’hébergement touristique classés ont enregistré une augmentation de 121% du nombre total de nuitées par rapport à avril 2022. Cette augmentation se répartit en une hausse de 122% pour les touristes non résidents et de 116% pour les résidents. Cependant, comparé à avril 2019, le nombre de nuitées a diminué de 22%, avec une baisse de 15% pour les touristes non résidents et de 37% pour les résidents.

Evolution des nuitées dans les établissements classés. (Observatoire du tourisme)

En avril 2023, les principales destinations touristiques ont aussi connu des baisses par rapport à avril 2019: -7% pour Marrakech, -26% pour Agadir, -40% pour Casablanca, -21% pour Tanger, -31% pour Fès et -37% pour Rabat. Néanmoins, les recettes voyages en devises générées par l’activité touristique des non-résidents au Maroc se sont élevées à 7,1 milliards de dirhams contre 6,5 milliards de dirhams en 2019, soit une hausse de 10%.

Une nouvelle feuille de route

Pour rappel, une convention-cadre pour le déploiement de la nouvelle feuille de route stratégique du secteur du tourisme 2023-2026 a été signée en mars dernier. Bénéficiant d’une enveloppe budgétaire dépassant les 6 milliards de dirhams, ce partenariat public-privé vise à attirer 17,5 millions de touristes au Maroc à l’horizon 2026. Elle vise en parallèle la création de 200.000 emplois (directs et indirects) sur le même délai, et surtout le repositionnement du tourisme comme un secteur clé dans l’économie nationale.

Pour atteindre ces objectifs, la feuille de route entend transformer le secteur en agissant sur tous les leviers essentiels. Il est ainsi question de développer une nouvelle offre, articulée autour de l’expérience client et structurée autour de 9 filières thématiques et 5 filières transverses.

Un plan offensif pour doubler la capacité aérienne sera par ailleurs mis en place. Le déploiement de cette stratégie passera enfin par le renforcement de la promotion de la destination Maroc, avec une importance particulière accordée au digital, et par la diversification des produits d’animation culturelle et de loisirs avec l’émergence d’un tissu de PME dédié.