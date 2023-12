Top 10 africain: deux villes marocaines où il fait bon vivre pour les expatriés

Le Maroc compte plusieurs villes où les expatriés peuvent vivre et s’épanouir. Parmi elles, figurent Rabat et Casablanca qui, selon le classement 2023 du Cabinet RH Mercer, arrivent respectivement 6e et 8e rangs des meilleures villes africaines pour les travailleurs étrangers. C’est ce qu’indique le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du jeudi 14 décembre.

«Le top 10 de ce classement est mené par la capitale de l’île Maurice, Port-Louis. Elle est suivie de Victoria (Seychelles) et Le Cap (Afrique du Sud). La 4e place du classement 2023 est occupée par Johannesburg (Afrique du Sud) tandis que Durban, une autre ville de ce pays, arrive 5e du classement», lit-on.

Tunis, elle, se positionne entre Rabat et Casablanca, à la 7e place. A la 9e place, on retrouve Windhoek (Namibie), tandis que Gaborone (Botswana) boucle le top 10 de ce classement. A l’échelle mondiale, Vienne (Autriche), Zurich (Suisse), Auckland (Nouvelle-Zélande), Copenhague (Danemark) et Genève (Suisse) sont les villes affichant la meilleure qualité de vie pour les expatriés.

«Pour établir ce classement, Mercer évalue une quarantaine de critères, répartis dans 10 catégories différentes. Ont été pris en compte: l’environnement politique et social, l’environnement économique, l’environnement socioculturel, les considérations médicales et sanitaires, les écoles et l’éducation, les services publics et le transport, l’infrastructure urbaine et les loisirs, les biens de consommation, les logements et enfin l’environnement», lit-on encore.

Créé en 1945, le cabinet Mercer, coté Nasdaq, est spécialisé dans le conseil en ressources humaines. La firme américaine emploie 25.000 personnes à travers le monde et affiche un chiffre d’affaires d’environ 5 milliards de dollars (2019).