Tomates: quand la chaleur et les parasites impactent le marché

Retards de production, chaleur persistante, attaques de parasites et pénurie de plants disponibles impactent à la fois les rendements des tomates et les prix sur le marché local. Amine Amanatoullah, producteur et exportateur de légumes primeurs dans la région de Souss Massa, souligne que, bien que les fluctuations de prix soient un phénomène récurrent dans le secteur, les incertitudes cette année empêchent toute anticipation claire du déroulement de la campagne.

Cette situation est en partie due aux températures élevées, qui ont forcé de nombreux producteurs à repousser leurs semis de 15 à 20 jours. «La plupart des producteurs ont choisi d’éviter les plantations en pleine chaleur pour limiter les risques de maladies», détaille notre interlocuteur. Ce décalage de production vers la fin du mois d’octobre et le début du mois de novembre a légèrement perturbé le calendrier des récoltes.

Cependant, les températures n’ont pas été les seules contraintes, les maladies, notamment le virus du fruit rugueux brun (ToBRFV) et le ravageur Tuta Absoluta, menacent directement les cultures des tomates. «La chaleur persistante n’a pas aidé à freiner la prolifération des virus», explique le producteur. Le climat, qui se rafraîchit généralement plus tôt, a maintenu actifs les vecteurs de maladies, rendant la lutte contre ces parasites de plus en plus complexe.

La lutte est d’autant plus difficile que plusieurs produits phytosanitaires autorisés ont été restreints, limitant ainsi les options de traitement. «Nous ne pouvons pas précipiter les choses concernant les maladies, et si les attaques virales se multiplient, il serait difficile d’y remédier», ajoute-t-il.

À ce contexte difficile s’ajoutent les arrachages précoces des plants infectés, entraînant une demande inattendue en jeunes plants. Ainsi, sur le marché local, les prix à la sortie de ferme fluctuent actuellement entre 100 et 160 dirhams pour une caisse de 30 kilogrammes de tomates.

Cette volatilité pourrait se prolonger dans les mois à venir, les producteurs n’étant pas en mesure d’évaluer l’impact final sur la campagne. «Nous ne pouvons pas nous projeter, tout dépend de la façon dont le climat et les maladies évolueront», conclut Amine Amanatoullah.

Évolution des prix de gros de la tomate à Casablanca (Source: Casa Prestations)

Date Prix de gros (DH) 30/10/2024 1,5 - 4,5 23/10/2024 1,3 - 4,2 16/10/2024 1,3 - 3,5 09/10/2024 2 - 4,7 02/10/2024 2 - 4,5 25/09/2024 2 - 4,5 18/09/2024 2 - 5 11/09/2024 1,5 - 3,3 04/09/2024 1 - 2,5