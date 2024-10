Tanger: Attijariwafa bank met en avant son dispositif d’accompagnement à l’export

Consciente de l’importance de l’exportation pour dynamiser l’économie marocaine et renforcer les relations commerciales, notamment avec le continent africain, la banque met en avant son engagement envers les entreprises souhaitant se développer à l’international.

L’offre Dev Export d’Attijariwafa bank, spécialement conçue pour soutenir les exportateurs marocains, se concentre sur toutes les destinations, avec une attention particulière portée au marché africain.

La banque se positionne ainsi comme un partenaire stratégique, offrant un accompagnement à la fois financier et non-financier, pour maximiser les chances de succès des entreprises à l’international. Son ambition est de contribuer à l’essor économique du Maroc et de l’Afrique, tout en aidant ces régions à se positionner sur la scène mondiale.

Les principaux axes de Dev Export comprennent des solutions de financement adaptées et la sécurisation des transactions internationales grâce à la mise en place d’une assurance-crédit pour couvrir les risques d’insolvabilité et de défaut de paiement.

De plus, l’offre propose des services non-financiers, tels que du conseil, des formations, des opportunités de networking et une plateforme de mise en relation, visant à favoriser les partenariats et les coopérations internationales.

Avec cette initiative, Attijariwafa bank réaffirme son rôle de soutien à la compétitivité des entreprises marocaines sur les marchés internationaux.