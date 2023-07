Tan-Tan: au cœur du premier chantier de construction navale dans les provinces du Sud

Des navires de pêche, de plaisance et de charge sont construits et réparés chaque jour dans la région de Tan-Tan. Des embarcations 100% marocaines qui répondent aux besoins des professionnels et des particularités de la région. Une équipe dépêchée par Le360 s’est rendue sur place pour visiter le plus ancien chantier naval du port d’El Ouatia.

«Avant, on fabriquait des navires traditionnels en bois, mais depuis 2017, nous construisons et réparons des navires plus modernes, en acier. Ils sont plus solides, plus résistants et assurent davantage la sécurité de l’équipage en cas d’incidents en mer», a souligné Wissam Boussir, responsable du chantier, dans un échange avec Le360.

L’activité de démantèlement des vieux navires connaît également un réel succès, constituant une importante source d’approvisionnement pour l’industrie sidérurgique nationale. «Nous sommes très fiers du travail accompli par nos équipes, grâce à un savoir-faire qu’il ont pu acquérir au fil des années. Nous veillons à les former continuellement, afin de pouvoir répondre aux standards de qualité internationaux», conclut Wissam Boussir.