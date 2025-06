Stratégie commerciale: la région Souss-Massa avance ses pions

Dans le cadre de la stratégie nationale de croissance 2025-2027, qui place le commerce extérieur au cœur des priorités du Maroc, la région Souss-Massa ambitionne de renforcer son rôle d’acteur majeur à l’export. Pour appuyer cette dynamique, indique le quotidien Les Inspirations Éco dans son édition du 16 juin, le Centre régional d’investissement de Souss-Massa, en collaboration avec l’Ordre des experts-comptables, notamment le Conseil régional de Souss-Massa et des Régions du Sud, a organisé jeudi un workshop à la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS). Cet événement a mis en lumière le potentiel exportateur de la région à l’international.

Représentant 9,5% du commerce extérieur marocain, Souss-Massa entend capitaliser sur les opportunités d’investissement et d’export encore disponibles. La région est appelée à jouer un rôle clé dans le développement du commerce extérieur national, en particulier via l’essor industriel et la valorisation du secteur agroalimentaire, lit-on.

Pour cela, plusieurs projets structurants sont en cours, dont la mobilisation de 3 milliards de dirhams pour la modernisation et l’extension du port d’Agadir, la réalisation du port sec Agadir Atlantic Hub, ainsi que le lancement de la zone logistique de Lqliâa, au sud de la ville. Par ailleurs, la future mise en service de la ligne maritime Agadir-Dakar vise à renforcer les échanges commerciaux Sud-Sud.

La stratégie nationale vise à atteindre 400 entreprises exportatrices par an à l’échelle nationale, en comblant un déficit d’exportations estimé à près de 120 milliards de dirhams. Toutefois, la part de l’Afrique dans le commerce extérieur marocain reste encore marginale : en 2023, elle représentait seulement 4,6% des échanges, contre près de 63% pour l’Union européenne, 18,9% pour l’Asie et 12% pour l’Amérique, selon l’Office des changes.

Or, ce marché africain regorge d’opportunités commerciales et d’investissements considérables, avec un manque à gagner estimé à 12 milliards de dirhams, note Les Inspirations Éco.

Classée 6e région contributrice au PIB national avec 6,6% de la richesse créée, Souss-Massa affiche un tissu économique dynamique. En 2022, la région comptait 610 497 emplois déclarés à la CNSS, soit une hausse de 34% par rapport à 2021. Le nombre d’entreprises actives est également en forte progression, passant de 23 749 en 2021 à 34 242 en 2022, soit une croissance de 44,2%, selon l’étude 2024 de l’Observatoire marocain de la très petite, petite et moyenne entreprise (OMTPME).