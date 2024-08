Stade Hassan II de Casablanca: le marché des terrassements attribué à l’entreprise marocaine SGTM

Le coup d’envoi des travaux de construction du grand stade de Casablanca (baptisé Stade Hassan II) est donné à la suite de l’attribution du premier lot correspondant aux «terrassements généraux». À l’issue de l’appel d’offres, l’Agence nationale équipements publics (ANEP) a finalement porté son choix sur la Société générale des travaux du Maroc (SGTM), qui a soumissionné avec une offre financière d’un montant de 356 millions de dirhams (MDH).

Celle-ci a été jugée avantageuse, bien qu’elle soit supérieure aux offres de la Société des travaux agricoles marocains (STAM, à 353 MDH) et du Groupement des sociétés Les Grands travaux routiers (GTR) et GTIC Maroc (à 352 MDH).

L’entreprise El Hallaoui avait également soumissionné à cet appel d’offres, mais son offre a été écartée après l’examen des offres techniques. Idem pour le groupement des sociétés SNL Travaux et China Railway, dont l’offre a été exclue après l’examen des dossiers administratifs et techniques.

Le site choisi pour accueillir le futur Stade Hassan II se situe dans la province de Benslimane, dans la commune de Mansouria, à 38 km au nord de Casablanca, et à 18 km à l’est de Mohammedia, à proximité de l’aéroport de Benslimane. La zone est desservie par la route régionale R 313, reliant Mohammedia et Benslimane.

Sur un terrain de 100 hectares, le projet englobera le grand stade et ses équipements annexes, ainsi que des aménagements et équipements complémentaires. L’assiette foncière disponible pourra également accueillir un éventuel agrandissement ou réaménagement ultérieur du projet.

Le concours architectural attribué à Oualalou+Choi

Suite au concours architectural, le choix a été porté sur le groupement mené par le cabinet de l’architecte marocain Tarik Oualalou (Oualalou+Choi), et composé de l’agence britannique Populous Ltd, qui compte à son actif plusieurs projets de stades de renommée mondiale, ainsi que le cabinet d’ingénierie ME Engineers Ltd, leader mondial de la conception et de l’éclairage sportif.

Les autres membres du consortium choisi sont l’Australien Rider Levett Bucknall et l’Italien Maffeis Engineering, dont les références comprennent des projets d’envergure, dont l’aéroport international d’Heathrow (Londres, Angleterre), le stade de la Meinau (Strasbourg, France), la Lusail Sports Arena (Lusail, Qatar) ou encore le Khalifa Stadium (Doha, Qatar). Le consortium conduit par Tarik Oualalou a remporté le marché en proposant un taux d’honoraires de 5,70%, soit un montant estimé des prestations de l’ordre de 199 MDH.