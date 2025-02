Souss-Massa: 2,6 milliards de dirhams pour le développement des routes

Une avancée majeure dans le développement des infrastructures routières de la région Souss-Massa a été concrétisée ce mercredi avec la signature d’une convention stratégique. Cet accord, officialisé par Karim Achengli, président du Conseil de la région Souss-Massa, Nizar Baraka, ministre de l’Équipement, et Said Amzazi, wali de la région, vise à moderniser et renforcer le réseau routier local, rapporte Les Inspirations Eco dans son édition du 17 février.

Cette convention, qui mobilise un budget conséquent de 2,688 milliards de dirhams, s’inscrit dans le cadre du futur contrat entre l’État et la région pour la période 2025-2028. L’objectif principal est d’améliorer la connectivité et l’accessibilité de la région tout en réduisant les disparités territoriales. Cet investissement massif ambitionne également de renforcer la sécurité routière et de favoriser un développement socio-économique équilibré.

D’un point de vue financier, le Conseil régional de Souss-Massa contribuera à hauteur de 1,464 milliard de dirhams, soit 54,5% du montant total, tandis que le ministère de l’Équipement apportera 1,22 milliard de dirhams, représentant ainsi 45,5% du financement global.

Lors de la signature, Karim Achengli a insisté sur l’importance capitale de cette initiative. «Notre engagement repose sur la conviction que le développement régional ne peut être effectif sans une infrastructure moderne et performante. Une meilleure mobilité favorisera non seulement l’attractivité de la région, mais également sa compétitivité économique. Nous plaçons de grands espoirs dans cette convention pour faire évoluer les indicateurs de développement de Souss-Massa», a-t-il déclaré.

Ce projet d’envergure se structure autour de deux axes majeurs. Le premier est la modernisation du réseau routier. Un programme ambitieux comprenant 15 projets routiers, d’un coût total de 1,68 milliard de dirhams, sera mis en œuvre sur la période 2025-2028. Ces projets visent à fluidifier la circulation et à améliorer la qualité des infrastructures existantes.

Le second est le désenclavement des zones rurales. L’autre priorité de cette convention réside dans la construction et l’entretien de routes rurales, permettant ainsi aux habitants des zones enclavées de bénéficier d’un meilleur accès aux services essentiels et aux opportunités économiques.

Avec cette initiative, la région Souss-Massa se dote d’un levier puissant pour booster son développement économique et social. En facilitant les échanges et en réduisant les distances, ce projet contribuera à renforcer l’attractivité de la région pour les investisseurs et à améliorer le quotidien des citoyens.