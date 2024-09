Solutions de paiement: régler son commerçant sur son mobile, c’est désormais possible

Une avancée notable pour le paiement électronique au Maroc. Le Centre monétique interbancaire (CMI) lance, en partenariat avec Visa, la solution Soft POS «Tap to mobile», relate le magazine Finances News. Cette nouvelle technologie transforme les smartphones et les tablettes Android équipés de NFC (Near Field Communication) en terminaux de point de vente, sans contact et sans nécessiter de matériel ou d’infrastructure supplémentaire.

«Grâce à Tap to mobile, les porteurs de cartes bancaires ou de wallets, locaux ou internationaux, peuvent effectuer leurs paiements en approchant simplement leur carte ou leur dispositif mobile (téléphone, smartwatch, ...) des smartphones ou tablettes des commerçants dotés de l’application de paiement sécurisée Soft POS fournie par le CMI», lit-on.

Objectif, accélérer l’adoption des paiements digitaux et à équiper un nombre croissant de commerçants. Ce nouveau service d’acceptation promet de changer la donne dans la numérisation des paiements pour les petits commerçants et les artisans, «leur permettant de bénéficier des avantages de l’économie numérique, de prévenir les ventes perdues et d’améliorer leur trésorerie en acceptant des paiements sans contact n’importe où et n’importe quand».

Dans la foulée, le CMI dématérialise également les reçus de paiement existants. Une décision destinée à promouvoir des pratiques de paiement plus durables, en supprimant quelques 150 millions de reçus physiques par an.

En 2023, les paiements sans contact ont représenté 53,3 % de l’ensemble des transactions par cartes. Un chiffre qui s’explique par le fait que, sur les 20 millions de cartes émises par les banques marocaines, 16 millions sont des cartes sans contact.

«Avec plus de 60.000 commerces modernes et acteurs économiques répartis dans différents secteurs, le CMI a su bâtir une infrastructure robuste et fiable, facilitant les transactions monétiques de manière sécurisée et efficace», souligne Finances News. Cette nouvelle solution Soft POS vient renforcer cette dynamique en offrant une option flexible et accessible à tous les commerçants.