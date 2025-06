Société Générale Maroc adopte un nouveau nom et scelle sa rupture avec la maison-mère

Un an après l’acquisition historique de la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) par le groupe Saham, la banque marocaine s’apprête à franchir une nouvelle étape majeure dans sa transformation stratégique.

En effet, une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) est prévue le 24 juin prochain afin de valider officiellement le changement de nom de l’établissement, symbole fort de son repositionnement, indique le magazine Challenge.

Les actionnaires de la SGMB sont invités à se prononcer sur une résolution essentielle figurant à l’ordre du jour de cette AGE: la modification de la dénomination sociale de la banque.

Ce changement concerne l’article 2 des statuts, relatif au nom de la société, tandis que la forme juridique, le siège social et le capital resteront inchangés.

Par ailleurs, une autre résolution permettra de confirmer officiellement ce nouveau nom, tandis qu’une dernière conférera au porteur du procès-verbal tous les pouvoirs nécessaires pour effectuer les démarches administratives et juridiques associées.

Cette évolution intervient seulement quelques mois après la conclusion du rachat de la SGMB par le groupe Saham, fondé et dirigé par l’homme d’affaires Moulay Hafid Elalamy.

La transaction, autorisée par Bank Al-Maghrib en novembre 2024, s’est élevée à 745 millions d’euros, permettant à Saham de prendre une participation majoritaire dans la banque.

Ce changement d’actionnariat marque une étape stratégique dans la consolidation du secteur bancaire marocain sous une nouvelle bannière locale.

Le futur changement de nom n’est pas qu’une simple formalité: il incarne la volonté de rompre progressivement avec l’héritage de la maison mère historique, le groupe français Société Générale.

Dans cette optique, la SGMB a d’ores et déjà amorcé un processus de déconnexion de ses applications digitales ainsi que de plusieurs processus internes liés à la maison mère, renforçant ainsi son indépendance opérationnelle.

Ce recentrage vers une autonomie accrue est perçu comme un levier essentiel pour asseoir une identité locale forte, tout en préservant les savoir-faire acquis.

Cette mutation s’inscrit parfaitement dans la stratégie de repositionnement du groupe Saham sur le marché bancaire, après sa cession récente de ses activités dans l’assurance au groupe sud-africain Sanlam, écrit-on.

Le groupe marocain ambitionne désormais de construire une banque universelle à forte vocation locale, capable de répondre aux besoins diversifiés des particuliers, des entreprises et des territoires, tout en capitalisant sur l’expertise opérationnelle héritée de la SGMB.

Quant au nouveau nom de la banque, il reste encore confidentiel à ce stade, mais plusieurs sources proches du dossier évoquent déjà «Saham Bank» comme une appellation probable, un choix qui refléterait la volonté du groupe d’affirmer sa marque dans le paysage bancaire marocain, écrit-on encore.

Ainsi, ce changement de nom symbolise bien plus qu’un simple ajustement cosmétique: il traduit une ambition claire de transformation, d’indépendance et de renouveau au service du développement d’une banque résolument tournée vers l’avenir et les spécificités du marché marocain.