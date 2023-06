SNF: le crédit bancaire s’accroit de 5,1% en mai

L’évolution du crédit au SNF reflète une hausse des crédits aux ménages de 3,2% après 3,5% et une augmentation des prêts aux sociétés non financières privées de 4,3% contre 3,9%, précise BAM dans son récent bulletin sur les statistiques monétaires.

Par objet économique, l’évolution du crédit bancaire au SNF reflète la croissance des facilités de trésorerie de 5,3% après 7,3%, traduisant notamment la progression des prêts alloués aux sociétés privées de 1% contre 1,7%. Il s’agit également de la progression de 1,8% après 2,1% des crédits immobiliers, recouvrant une baisse des concours à la promotion immobilière de 7,4% après 4,2% et une quasi-stagnation de la progression de ceux à l’habitat à 2,5%.

Cette évolution reflète aussi l’accroissement des crédits à la consommation de 2% après 2,6%, et la hausse des crédits à l’équipement de 3,6% après 4,3%, avec une augmentation des prêts alloués aux sociétés privées de 2,9% après 3,9% et de ceux aux sociétés non financières publiques de 5,8% contre 6,5% en avril 2023.

S’agissant des créances en souffrance, leur taux de croissance est revenu de 6,9% en avril à 6,3% en mai 2023 et leur ratio au crédit s’est stabilisé à 8,9%.