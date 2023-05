Crédit bancaire: le taux débiteur global augmente à plus de 5%

Les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib sur les taux débiteurs au titre du premier trimestre 2023 font ressortir une hausse du taux moyen global de 53 points, à 5,03%. Par objet économique, les taux se sont établis à 5,01% pour les facilités de trésorerie, à 4,84% pour les crédits à l’équipement, à 4,79% pour les prêts immobiliers et à 6,95% pour les crédits à la consommation.

Par secteur institutionnel, le taux appliqué aux crédits aux particuliers s’est situé à 5,63% et celui des prêts aux entreprises non financières à 4,98%, indique la dernière enquête de la Banque centrale.

Lire aussi : Le relèvement du taux directeur de Bank Al-Maghrib suffira-t-il pour venir à bout de l’inflation?

Pour les crédits aux entreprises non financières privées, le taux les assortissant s’est établi à 5,03%, avec un taux de 4,79% pour les grandes entreprises, et de 5,48% pour les très petites, petites et moyennes entreprises.

Cette hausse des taux débiteurs fait suite au resserrement de la politique monétaire de la Banque centrale pour juguler l’inflation. À l’issue de la réunion de son Conseil, le 21 mars dernier, Bank Al-Maghrib avait relevé, pour la troisième fois consécutive, son taux directeur de 50 points de base, à 3%.

Le crédit bancaire a toujours la cote

Malgré la hausse des taux débiteurs, le crédit bancaire continue de cartonner. À fin mars 2023, son encours a progressé de 5% par rapport à la même période de l’année dernière, pour s’établir à 1.038 milliards de dirhams.

Lire aussi : Relèvement du taux directeur: les patrons craignent un recul de l’investissement et de la croissance

Selon le dernier tableau de bord de Bank Al-Maghrib, les crédits accordés aux ménages ont enregistré une hausse annuelle de 3,6%, recouvrant principalement un accroissement de 2,6% des prêts à l’habitat et de 2,7% des crédits à la consommation.

De son côté, le financement participatif destiné à l’habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière, s’est élevé à 19,6 milliards de dirhams après s’être établi à 16,7 milliards de dirhams une année plus tôt.