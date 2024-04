Secteur aérien: la formation des pilotes en cours de réforme

Un pilote de ligne et une copilote.. DR

Ministre du Transport, Mohamed Abdeljalil s’attaque à une réforme de la formation des pilotes de l’aviation civile, indique L’Économiste de ce lundi 22 avril, précisant qu’une décision réformant l’organisation technique de la formation, datant de septembre 2012, a été publiée dans la dernière édition du Bulletin officiel.

«Cela concerne les licences de pilote privé, de pilote commercial et de pilote de ligne. Les établissements de formation des pilotes, dont les programmes de formation sont agréés, disposeront d’un délai de 18 mois, à compter de la publication de cette décision au BO, pour se mettre en conformité avec le nouveau dispositif», écrit le quotidien.

Ainsi, en ce qui concerne les connaissances théoriques, pour l’obtention d’une licence de pilote privé, le programme de formation théorique doit comprendre au moins 140 heures d’enseignement.

Pour les aptitudes à acquérir, le candidat devra prouver celles-ci en tant que commandant de bord, à mettre en œuvre les procédures et les manœuvres avec dextérité.

Il sera également tenu d’identifier les risques et les menaces qui pourraient se poser et les gérer, ainsi qu’exécuter les manœuvres avec précision et fluidité.

En ce qui concerne «la licence de pilote commercial (CPL A), le programme de formation doit contenir au moins 350 heures d’enseignement. L’un des principaux critères pour l’obtention de cette licence est la capacité du pilote à parler et à comprendre parfaitement la langue anglaise», ajoute L’Économiste.

Cette décision définit également les exigences en matière d’expérience. Pour les certificats de pilote privé, le candidat devra prouver avoir réalisé au moins 40 heures de vols, ou 35 heures de vols si ceux-ci ont été réalisés dans le cadre d’un cycle de formation certifiée.

«Pour le certificat de pilote commercial, le candidat doit prouver avoir effectué au moins 200 heures de vol ou 150 heures de vol si cela a été effectué dans le cadre d’un cycle de formation certifié», précise aussi le quotidien.

Pour la licence de pilote de ligne, le candidat devra prouver avoir réalisé au moins 1.500 heures de vol, en tant que commandant de bord.

Il devra également justifier d’au moins 500 heures de vol en tant que commandant de bord, en ayant été supervisé, ou d’avoir piloté seul, pendant au moins 250 heures de vol.

S’y ajoutent 75 heures au moins en mode de pilotage automatique, dont une durée maximale de 30 heures sur un simulateur. Pour les vols nocturnes, il doit prouver avoir effectué 100 heures de vol.