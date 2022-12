© Copyright : le360

VidéoLe Salon régional de l’artisanat de Tanger revient pour une nouvelle édition qui met à l’honneur la richesse et la diversité de l’héritage marocain, l’occasion de redynamiser l’activité commerciale dans la ville à la veille du Nouvel An.

La ville du Détroit abrite, depuis vendredi 23 décembre, la 15e édition du Salon régional de l’artisanat, qui se tient cette année sur la place Ras Msallah. Maroquinerie, poterie, tapisserie, couture... Jusqu'au 31 décembre, les visiteurs du salon pourront découvrir une variété de produits d’artisanat qui témoignent de la richesse et de la diversité du patrimoine marocain.

Interrogée par Le360, Fadila, présente dans un des stands du salon, a souligné que cette initiative permet aux artisans de proposer leurs produits à une large clientèle durant cette période de fin d’année marquée par la reprise de l’activité commerciale.

De son côté, Mohamed, un autre exposant, s'est félicité de la tenue du salon au centre de la ville de Tanger ce qui donne la possibilité aux commerçants de promouvoir leurs produits et de rencontrer un maximum de clients au moment où plusieurs personnes cherchent des cadeaux à offrir.

Organisée à l'initiative de la Chambre d’artisanat de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, en partenariat avec la direction régionale de l'artisanat et de l’économie sociale et solidaire et la Maison de l’artisan, cette exposition s'inscrit dans le cadre de la semaine nationale de l’artisanat.