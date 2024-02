Risque pays: le Maroc, pays le plus résilient en Afrique du Nord, selon Coface

Le Maroc reste le pays le plus résilient en Afrique du Nord à l’issue du 4ème trimestre 2023. C’est ce qu’a révélé Coface dans son dernier baromètre des risques pays et sectoriels, publié le 31 janvier 2024. Le Royaume, qui conserve sa note «B» (niveau de risque «assez élevé»), se maintient également dans le top 10 des pays les moins risqués en Afrique qui est dominé par Maurice avec la note «A4», soit un niveau de risque «convenable».

Plus globalement, pour la troisième année consécutive, la croissance de l’économie mondiale va ralentir, pour s’établir à 2,2% en 2024, après 2,6% l’année dernière. «Les pays émergents seront le principal moteur de l’économie mondiale, contribuant à hauteur de 1,7 point de pourcentage aux 2,2% de croissance du PIB mondial. Les trois quarts de la croissance mondiale seront donc imputables aux économies émergentes, un plus haut depuis 2013. Parmi les régions les plus dynamiques figurera, une fois encore, l’Asie du Sud-Est, avec une croissance de 4,6%, après déjà 4% l’an dernier», souligne-t-on.

Coface évoque par ailleurs l’impact des tensions actuelles en mer Rouge sur l’inflation au niveau mondial. «Malgré des augmentations de taux de fret qui ont plus que doublé en provenance de Shanghai, voire triplé sur certaines routes vers l’Europe, ils restent, en moyenne, encore en-deçà de leurs niveaux record de début 2022. Pour l’heure, nous pensons que l’impact inflationniste sera contenu de l’ordre de 0,1 point d’inflation au niveau mondial (0,2 point en Europe)», observe l’assureur-crédit.