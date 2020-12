On en sait un peu plus sur les modalités de fonctionnement du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, nous apprend Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour. Le journal, qui revient sur la récente rencontre du ministre de l’Economie, Mohamed Benchaâboun, avec le patronat, rapporte que le ministre a assuré qu’à partir de janvier prochain, le gouvernement comptait offrir de nouvelles modalités de financement, jamais déployées, qui viendront s’ajouter à celles déjà disponibles. D’abord, au sujet des fonds thématiques du fonds Mohammed VI pour l’investissement, qui visent à booster la relance économique, le ministre explique qu'ils portent sur les 30 milliards de dirhams de capitaux que son département s’engage à lever, en plus des 15 milliards de dirhams qui vont alimenter le fonds Mohammed VI pour l’investissement à partir du budget de l’Etat.

Selon Mohamed Benchaâboun, ces fonds seront notamment levés auprès des investisseurs institutionnels publics ou privés, des institutions multilatérales, ou proviendront de dons de pays amis. Au sujet de la gestion et de l’attribution de ces fonds thématiques, dédiés au privé, on apprend que le ministre a décidé de confier cette tâche à des sociétés de gestion spécialisées en vue d’assurer la réussite de l’opération. Les Inspirations Eco souligne que ces sociétés de gestion interviendront notamment suivant un cahier des charges rigoureux.

Notons que ces fonds thématiques serviront à démultiplier la capacité d’intervention du Fonds Mohammed VI pour l’investissement et son impact sur l’économie nationale. De son côté, le patronat voit d’un bon œil la mise en place de ces fonds thématiques, mais redoute une lourdeur de procédure qui pourrait ralentir le succès de cette opération, vitale pour sauver l’économie nationale. Selon Les Inspirations Eco, les sociétés de gestion spécialisées qui auront la charge de ces fonds thématiques assurent qu’elles feront de leur mieux pour expliquer au plus grand nombre d’entreprises les critères d’attribution de ces fonds.