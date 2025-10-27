Réforme urgente des amicales d’habitation: un levier pour relancer le marché immobilier

«Longtemps considérées comme des alternatives prometteuses à l’immobilier classique, les amicales immobilières et les coopératives d’habitation semblent aujourd’hui en perte de vitesse, alors même qu’elles pourraient constituer un levier majeur pour dynamiser le secteur du logement», relève le magazine Finances News Hebdo.

Grâce à des avantages fiscaux significatifs et au principe d’économie d’échelle, ces structures offrent la possibilité de réduire le coût de production des logements tout en facilitant l’accès à la propriété, notamment pour certaines catégories socioprofessionnelles comme les enseignants, les avocats, les banquiers ou les douaniers.

«Historiquement, ces initiatives ont séduit par leur modèle associatif à but non lucratif. Exonérées d’impôts sur les sociétés, de TVA et d’autres taxes, elles se distinguent des promoteurs immobiliers classiques, dont l’objectif premier reste la rentabilité», rappelle Finances News. En théorie, leur approche collective et solidaire devrait permettre de produire des logements à moindre coût, tout en renforçant la cohésion entre les membres et la communauté.

Pourtant, la réalité s’avère plus complexe. De nombreux projets échouent ou accusent de lourds retards, souvent à cause de litiges entre associés, de retards dans les cotisations ou de difficultés dans la gestion des chantiers. Cité par Finances News Hebdo, Mohamed Alaoui, expert en immobilier, souligne que «les amicales d’habitation ne sont plus appréciées comme auparavant pour des raisons de confiance. Plusieurs affaires ont même été portées devant la justice, ce qui ternit l’image de ce dispositif et freine son développement».

Les promoteurs immobiliers, quant à eux, dénoncent une concurrence déloyale et pointent du doigt des pratiques parfois malintentionnées, où certains exploiteraient le statut d’amicale pour bénéficier d’avantages fiscaux tout en contournant la loi. Selon la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, cette situation représente un manque à gagner considérable pour l’État et fausse l’équilibre du marché immobilier.

Malgré ces difficultés, indique l’hebdomadaire, l’expertise internationale montre que les coopératives d’habitation peuvent jouer un rôle clé dans la relance du secteur. Dans plusieurs pays européens, ces structures sont soutenues par un cadre juridique clair et présentent des résultats très positifs. En l’absence d’une réforme similaire dans notre pays, le potentiel de ces initiatives reste largement sous-exploité.

Selon Alaoui, il est urgent de repenser le cadre réglementaire pour sécuriser les cotisants et encourager les porteurs de projets. Cela passe par la révision des dispositions fiscales, l’instauration d’un modèle type validé par les autorités locales et la mise en place de garanties contre les abus et les fraudes. «L’encouragement de cette formule permettra de redonner de l’élan à un marché qui montre aujourd’hui des signes d’essoufflement», insiste-t-il.

Au moment où le secteur du logement peine à se relancer, la modernisation des amicales et des coopératives d’habitation apparaît non seulement comme une nécessité mais aussi comme une opportunité stratégique pour rendre la propriété plus accessible, soutenir la construction et rétablir la confiance des citoyens dans ce modèle collectif. La réforme n’est plus une option, elle devient une urgence.