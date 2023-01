Rabat: ouverture d’une rencontre du Groupe des contrôleurs d’assurance francophones

Cet important séminaire se tient avec la participation des représentants d’une vingtaine de pays autour de deux thématiques principales, à savoir les fonds de garantie et l’assurance inclusive. Selon un communiqué, le séminaire «vise, d’une part, à échanger autour des meilleures pratiques dans ces domaines et à discuter des dernières évolutions en matière de contrôle des assurances et, d’autre part, à examiner les moyens susceptibles de développer le partenariat et de favoriser les canaux de coopération et d’échange d’expertise entre les membres du GCAF».

On relève la présence à ce séminaire, outre les représentants des autorités membres du Groupe des contrôleurs d’assurance francophones, du secrétaire général adjoint de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (IAIS), ainsi que des représentants de l’Initiative accès à l’assurance (A2I) et du Forum international des fonds de garantie des assurances (IFIGS–FIFGAss).

L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), qui détient la présidence du GCAF depuis 2021, fait partie des membres fondateurs de ce groupe et contribue de manière continue à ses travaux et ses réunions.

Le GCAF a pour objectif de développer la coopération entre membres, pour favoriser, par les échanges d’expériences et d’informations, les meilleures pratiques et la convergence des approches prudentielles de contrôle. Il s’agit aussi de développer des stratégies de formation appropriées en prenant appui sur l’Institut de stabilité financière (ISF) de la BRI et tous les autres organismes de formation, et d’examiner les questions posées par les membres du groupe.