La reprise de l’activité du secteur immobilier poursuit sa dynamique, comme le prouvent les statistiques du département de l’Habitat et de la Politique de la ville. En effet, à fin juin 2021, 109.317 logements ont été construits, dont 58.292 unités économiques et sociales. De plus, 113.495 mises en chantier ont été lancées (dont 40.562 logements sociaux), soit +9,33% par rapport à la même période en 2020, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 13 septembre.

Plus de 2,10 millions de logements sociaux à 250.000 dirhams ont ainsi été achevés entre 2010 et juillet 2021. Dans le détail, plus de 2,03 millions de logements ont été réalisés (soit 1.450 conventions) par le secteur privé et 70.077 logements (57 conventions) par le secteur public. S’agissant de l’habitat à 140.000 dirhams, 40.010 logements ont été construits (82 conventions) entre 2008 et juillet 2021. Le journal précise que le secteur privé a établi 52 conventions pour 24.643 logements contre 30 conventions pour 15.367 habitats dans le secteur public.

Concernant les prêts, 93.521 foyers ont bénéficié de la garantie Fogarim pour l’acquisition d’un logement, soit 30,61 milliards de dirhams depuis la création de ce dispositif en 2004 à fin juillet 2021. 59.794 familles ont, quant à elles, obtenu la garantie Fogaloge, soit 17,03 milliards de dirhams depuis le lancement de cette garantie en 2009 à fin juillet 2021. Côté crédits, 288,271 milliards de dirhams de crédits ont été accordés à fin juillet 2021, contre 278,360 milliards au cours de la même période l’an passé, ce qui représente une hausse de 3,56% par rapport à juillet 2020.

Selon les chiffres provisoires du ministère de l’Habitat, le BTP a également recruté plus de 1.138 personnes, ce qui revient à 108.000 emplois créés dans le secteur entre le deuxième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021.