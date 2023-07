Promotion des investissements: protocole d’accord entre l’ANAPI de la RDC et l’ASMEX

Lors de la signature du protocole d'accord entre l'ANAPI et l'ASMEX ce lundi 24 juillet 2023 à Casablanca.

L’Agence nationale de la promotion des investissements (ANAPI) de la République Démocratique du Congo (RDC) et l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX) ont signé un protocole d’accord lors d’une cérémonie officielle ce lundi 24 juillet à Casablanca.

Le protocole d’accord a été signé en présence du directeur général de l’ANAPI, M. Anthony Nkinzo Kamole, et du président de l’Association marocaine des exportateurs, M. Hassan Sentissi El Idrissi.

Dans un communiqué conjoint, les deux structures indiquent que l’objectif de ce partenariat est de promouvoir les relations économiques en favorisant les investissements, les échanges commerciaux et le transfert de savoir-faire entre les deux nations. Une collaboration qui, selon elles, renforcera la compétitivité des entreprises marocaines et congolaises tout en créant un environnement propice à l’émergence de nouvelles opportunités d’affaires pour les investisseurs et les exportateurs des deux pays.

«Nous sommes convaincus que cette collaboration fructueuse ouvrira de nouvelles perspectives pour le développement des affaires, l’investissement et les échanges commerciaux entre nos deux nations. D’autres partenariats seront lancés prochainement afin de développer la marque Invest in DRC sur le continent africain et dans d’autres régions du monde», a déclaré Anthony Nkinzo Kamole, directeur général de l’ANAPI.

Pour Hassan Sentissi El Idrissi, président de l’ASMEX, cette convention «marque le début d’une nouvelle ère de partenariat économique entre le Maroc et la République Démocratique du Congo». D’après lui, «l’ASMEX est déterminée à soutenir activement les entreprises marocaines souhaitant investir en RDC et à faciliter les échanges commerciaux entre nos deux pays».

Un webinaire intitulé «Doing Business with DRC» a été organisé en marge de la cérémonie de signature de ce protocole d’accord. Un évènement qui visait à informer les acteurs économiques marocains sur les opportunités d’investissement en République Démocratique du Congo.