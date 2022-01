© Copyright : DR

La séance de questions orales à la chambre des représentants a été l’occasion pour le ministre délégué, chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques, d’exposer les grandes lignes de sa stratégie, nouvellement créée, tout particulièrement dans les domaines de l’investissement et du climat des affaires.

Lors de la séance des questions orales à la chambre des représentants, hier, lundi 10 janvier 2022, Mohcine Jazouli a abordé les principaux défis auxquels doivent faire face les investisseurs: principalement l’accès au foncier, les démarches administratives, le coût de l’énergie, le capital humain, le financement, les infrastructures, la logistique, le transport et l’accès à la commande publique.

Le ministre délégué en charge de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques a annoncé l’opérationnalisation d’un ensemble de mécanismes pour l’amélioration du climat des affaires et la stimulation de l’investissement. Parmi ceux-ci, il faut retenir la réforme du cadre législatif et réglementaire de mobilisation du foncier, le développement des zones industrielles aux standards internationaux au niveau de toutes les régions du royaume, la simplification des procédures d’élaboration et de révision des document d’urbanisme, tout en y intégrant une dimension économique, ainsi que l’accélération de la mise en place de réformes relatives à la simplification des procédures administratives.

Avec ces mesures, le ministère délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l'évaluation des Politiques Publiques vise, entre autres, à renforcer la contribution de l’investissement privé dans l’investissement global national pour le porter à deux tiers à l’horizon 2035, alors qu’il ne représente qu’un tiers aujourd’hui.

Le ministre délégué a également exposé aux députés présents les grands principes de la nouvelle Charte de l’Investissement, tels qu’ils ont été présentés aux membres du conseil du gouvernement, lors de leur réunion du 25 novembre 2021.