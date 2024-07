Produits de la mer: Scandimar passe dans le giron du groupe Holmarcom

Le groupe portera sa participation dans la société Scandimar à 80%, dans un délai d’une année, conformément aux termes des accords relatifs à cette acquisition, souligne le communiqué de la holding de la famille Bensalah. Par ailleurs, une participation de 20% a été acquise par Mehdi Smires, qui rejoint le tour de table, est-il précisé.

«Cet investissement reflète notre ambition d’explorer de nouvelles opportunités dans le secteur agro-industriel et notre volonté de contribuer à la valorisation du patrimoine halieutique du Royaume», a ajouté Mohamed Hassan Bensalah, président-directeur général du groupe Holmarcom, cité dans le communiqué.

Fondée en 2006, Scandimar a démarré son activité avec le fumage de saumon, avant d’étendre progressivement ses produits aux émulsions de poissons (rillettes, pâtés…), aux plats cuisinés à base de poisson, puis aux conserves (thon, sardine et maquereau). L’entreprise a développé également la vente de poisson entier et en portions pour les CHR et les collectivités.