Pratiques anticoncurrentielles: le secteur des Assurances, le prochain sur la liste d’Ahmed Rahhou

Dans les secteurs stratégiques comme les assurances et les hydrocarbures, des faiblesses structurelles demeurent et beaucoup reste à faire en matière de libre concurrence. C’est le principal constat qui se dégage de la lecture du rapport annuel 2023 du Conseil de la concurrence, dont les conclusions sont reprises par le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 5 septembre.

Pour le Conseil, la résilience de l’économie marocaine reste fragile, avec une croissance mondiale en baisse, passant de 3,5% en 2022 à 3,2% en 2023.

Le taux de croissance reste modéré, pénalisé par des facteurs externes comme la sécheresse qui a gravement affecté les secteurs agricoles et les ressources hydriques. Le Conseil souligne également que la hausse des prix des biens de consommation a pesé sur le pouvoir d’achat des ménages marocains, aggravée par la dépendance du pays aux importations pour certaines matières premières.

«Parmi les secteurs surveillés de près par le Conseil de la concurrence en 2023, figurent l’assurance, le marché des hydrocarbures et les services d’architecture. Ces secteurs sont jugés critiques non seulement du fait de leur poids économique, mais aussi en raison de leur impact direct sur les consommateurs et la concurrence», lit-on.

Le secteur des assurances, par exemple, reste fortement concentré au profit de quelques opérateurs historiques. Selon le rapport, «le marché des assurances est régulé de manière stricte, avec des exigences élevées en capital social, ce qui freine l’entrée de nouveaux acteurs». Cette concentration limite l’innovation et crée un manque de diversité dans les produits offerts, une situation qui pénalise les consommateurs marocains.

«En ce qui concerne le secteur des hydrocarbures, des pratiques anticoncurrentielles ont été identifiées, notamment des ententes sur les prix de distribution du carburant», lit-on encore. Le rapport fait état de pratiques anticoncurrentielles qui ont conduit à une intervention du Conseil visant à corriger ces dérives.

Un autre axe majeur de la stratégie du Conseil en 2023 a été de renforcer la transparence et d’accélérer le traitement des dossiers. Ainsi, 204 décisions ont été rendues en matière de contrôle des concentrations économiques, ce qui représente 98% des décisions prises par le Conseil au cours de l’année.

e chiffre témoigne de l’importance de ces opérations pour la régulation du marché marocain. Le Conseil a également pris des mesures pour simplifier les procédures d’examen, notamment en adoptant des processus accélérés pour certaines catégories d’opérations.