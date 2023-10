Pommes: grands espoirs autour de la saison de récolte

Actuellement, le prix de vente en gros dans les exploitations agricoles varie entre 4,5 et 7 DH/kg selon les variétés.. DR

La culture des pommes occupe actuellement un total de près de 50.000 ha, les deux tiers étant situés dans les régions de Draâ-Tafilalet et Fès-Meknès. C’est dire son importance dans ces deux zones et les espoirs que la saison de récolte qui démarre nourrit. Malgré le manque de pluie qui a préoccupé de nombreux agriculteurs, l’optimisme règne désormais quant à la qualité de la récolte, note le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 10 octobre.

Les agriculteurs de la région estiment que la production de pommes est nettement meilleure cette année que celle de l’année précédente. «Actuellement, le prix de vente en gros dans les exploitations agricoles varie entre 4,5 et 7 DH/kg selon les variétés. Pour la plupart des agriculteurs interrogés, cette hausse s’explique principalement par l’augmentation considérable des coûts de production», lit-on.

Les chutes de grêle ont également marqué de leur empreinte la récolte cette année, affectant une bonne partie des cultures des provinces d’El Hajeb, Ifrane, Sefrou et Boulemane, endommageant de nombreuses exploitations et réduisant leur qualité et leur valeur marchande. «Selon les agriculteurs, cette récolte impactée, n’ayant pu être conditionnée, a été mise en vente sur les exploitations agricoles à des prix ne dépassant pas trois dirhams/kilo, ce qui constitue un défi financier important pour les producteurs», explique Les Inspirations Eco.

Dans la province de Sefrou, la filière de production de pommes occupe une place prépondérante, représentant plus de 45% de la superficie consacrée aux rosacées. Avec une moyenne de production de 18 tonnes par hectare, la province de Sefrou se classe au deuxième rang en termes de capacité de production de pommes, juste derrière celle d’Ifrane, où la production peut même dépasser les 30 t/ha.

«Une prospérité qui stimule également l’emploi saisonnier. En effet, environ 70% de la main-d’œuvre saisonnière est mobilisée pendant la période de récolte, ce qui équivaut à près de 50.000 journées de travail», lit-on encore. De plus, la province de Sefrou se distingue par sa diversité en matière de variétés de pommes, avec plus de 14 types différents, allant des variétés précoces récoltées dès le mois de septembre aux tardives qui s’étendent jusqu’en novembre. Cette diversité contribue à la vitalité de l’industrie fruitière dans la région et à la satisfaction des demandes du marché tout au long de l’année.