PLF 2024. TVA sur les smartphones: voici ce que propose la majorité

La TVA à 30% sur les smartphones importés va pénaliser les consommateurs à faible pouvoir d’achat, ont estimé les groupes parlementaires de la majorité (RNI, PAM, PI et UC-MDS) lors de la présentation, jeudi, de leurs amendements au PLF 2024 à la Commission de l’économie et des finances.

Les députés de la majorité estiment qu’il faut garder une TVA à 2,5% pour les appareils qui coûtent moins de 2.000 dirhams, soit, à les en croire, les plus utilisés par les Marocains.

Pour les smartphones qui coûtent entre 2.000 et 8.000 dirhams, la majorité préconise une TVA à 17,5% et, enfin, une TVA à 30% pour les appareils qui valent 8.000 dirhams et plus.

De plus, des augmentations, de 2,5% à 30%, sont prévues pour certains produits et équipements destinés à la consommation. Il s’agit notamment des petits appareils électriques, tels que les tondeuses électriques, les sèche-cheveux, les sèche-mains, les fers à repasser et les fours à micro-ondes, ainsi que les appareils téléphoniques, y compris les smartphones.

Au moment où nous mettons sous presse, la Commission de l’économie et des finances examine les amendements des groupes parlementaires avant d’enchaîner par le vote de la première partie du PLF 2024.