Economie

Pétrole: les importations maritimes du Maroc en hausse de 9%, les États-Unis premier fournisseur

Production de pétrole brut

Portées à 271.000 barils par jour en moyenne, les importations marocaines de produits pétroliers par voie maritime ont progressé de 9% au cours des neuf premiers mois de 2026. Les États-Unis se sont hissés en tête des fournisseurs du Royaume, avec des livraisons en hausse de plus de 140% par rapport à la même période en 2025.

Par La Rédaction
Le 21/10/2026 à 17h25

Les États-Unis sont devenus le premier fournisseur du Maroc en produits pétroliers acheminés par voie maritime, avant la Russie et l’Espagne. Entre janvier et septembre 2026, les importations marocaines ont atteint une moyenne de 271.000 barils par jour, contre 249.000 durant la même période de 2025, soit une hausse de 9%.

D’après les données de suivi des flux maritimes de Kpler, Vortexa et du London Stock Exchange Group (LSEG), reprises le 18 octobre par Attaqa, média spécialisé dans l’énergie, les livraisons américaines ont atteint 61.000 barils par jour en moyenne, contre 25.000 au cours des neuf premiers mois de 2025. Elles ont ainsi progressé de plus de 140%, plaçant les États-Unis en tête des fournisseurs du Royaume.

La Russie arrive en deuxième position, avec 50.000 barils par jour, contre 39.000 durant la même période de 2025, soit une hausse de 28%. À l’inverse, les livraisons en provenance d’Espagne ont reculé de 21%, passant de 44.000 à 35.000 barils quotidiens.

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D’autres fournisseurs ont également renforcé leur présence sur le marché marocain. Les volumes en provenance de Turquie sont passés de 10.000 à 22.000 barils par jour, en hausse de 120%. Ceux des Pays-Bas ont été multipliés par cinq, passant de 4.000 à 20.000 barils quotidiens, soit une progression de 400%. Ces cinq pays représentent près de 70% des importations marocaines de produits pétroliers par voie maritime.

Les volumes importés ont fluctué au fil des mois. Au premier trimestre, ils ont atteint une moyenne de 284.000 barils par jour, en hausse de 17% par rapport à la même période en 2025. Le mois de mars a enregistré le pic le plus élevé, avec 349.000 barils par jour.

Après un recul à 252.000 barils quotidiens au deuxième trimestre, les importations sont remontées à 278.000 barils par jour au troisième trimestre, soit une progression de 7% par rapport au troisième trimestre 2025.

Lire aussi : Moyen-Orient: les frappes les plus massives depuis la trêve d’avril, le pétrole repart à la hausse

En août, les arrivages ont atteint 309.000 barils par jour, en hausse de 20% par rapport au même mois de 2025. Il s’agit du deuxième niveau mensuel le plus élevé depuis le début de l’année. Les volumes sont ensuite retombés à 253.000 barils quotidiens en septembre.

Cette progression s’explique par une sollicitation accrue du fioul et du diesel pour alimenter la production électrique nationale. Un arbitrage rendu nécessaire pour compenser le recul des livraisons de gaz naturel en provenance d’Espagne, elles-mêmes perturbées par les répercussions de la crise iranienne.

*À noter que ces données portent exclusivement sur les flux de produits pétroliers acheminés par voie maritime et ne reflètent pas l’exhaustivité des importations du Royaume.

Par La Rédaction
Le 21/10/2026 à 17h25
#Maroc#Pétrole#Importations#Maroc-Etats-Unis

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