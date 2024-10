Paiement par carte: le CMI réduit le taux des commissions versées par les commerçants

Un homme procédant à un paiement par carte via un terminal électronique. (Photo d'illustration). LDProd

Le Centre monétique interbancaire (CMI) opère une baisse qualifiée de significative des commissions sur les paiements par carte bancaire locale au profit de plus de 55.000 commerçants, a-t-il indiqué dans un communiqué. Objectif: soutenir les commerçants affiliés en leur offrant des conditions tarifaires plus avantageuses, tout en encourageant l’adoption croissante des paiements électroniques.

Cette décision, effective à partir du 1er octobre courant, fait suite à la directive de Bank Al-Maghrib (BAM) publiée le 25 septembre 2024, qui plafonne désormais le taux d’interchange domestique à 0,65%.

Concrètement, le CMI a appliqué une baisse à l’ensemble des commerçants concernés par cette révision tarifaire, notamment ceux utilisant ses services d’acceptation tels que les terminaux de paiement électronique, les solutions de paiement en ligne et Tap to Mobile. Ce qui permettra aux commerçants de bénéficier immédiatement de coûts de transaction plus compétitifs, contribuant ainsi au développement de leurs activités, soutient-il.

Les modalités des taux d’interchange redéfinies

Le CMI rappelle, par ailleurs, à ces commerçants qu’il est interdit, selon la réglementation en vigueur, de répercuter les frais de commission sur les clients. De même, ajoute-t-il, l’imposition d’un montant minimum (50 ou 100 DH) pour accepter un paiement par carte est interdite. À cette occasion, le centre salue l’initiative de Bank Al-Maghrib qui, par cette décision «a redéfini les modalités des taux d’interchange applicables aux transactions domestiques».

«Nous nous réjouissons de cette évolution. Grâce à ces ajustements, nous allons pouvoir renforcer nos investissements dans les infrastructures de paiement et continuer à proposer des solutions toujours plus compétitives et innovantes à nos commerçants», a déclaré Rachid Saihi, directeur général du CMI, cité dans le communiqué.