Solutions digitales de paiement: le saoudien EdfaPay pose ses valises au Maroc

EdfaPay, une société fintech basée en Arabie Saoudite, a annoncé lundi l’expansion de ses opérations au Maroc après avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 9 juillet.

«Pour l’entreprise, il s’agit d’une étape significative pour son développement, au vu de ses ambitions de croissance sur le marché nord-africain afin d’offrir ses solutions de paiement digital avancées aux commerçants et consommateurs marocains», lit-on.

Créée en 2021, EdfaPay opère dans la niche des solutions de paiement digital. L’entreprise propose des services tels que le Soft POS et le Payment Gateway, une plateforme qui facilite les transactions financières électroniques en agissant comme un intermédiaire de confiance. «Ces services seront bientôt disponibles pour les utilisateurs au Maroc, permettant ainsi aux commerçants locaux d’accepter des paiements de manière plus fluide et sécurisée», explique Les Inspirations Eco.

L’expansion au Maroc s’inscrit dans une stratégie plus large de croissance mondiale pour EdfaPay. Outre l’Arabie Saoudite, l’entreprise est déjà présente au Pakistan, sur les marchés d’Amérique latine et en Tunisie. «L’obtention de la licence d’exploitation au Maroc témoigne de la volonté de l’entreprise d’étendre ses services et de renforcer sa position de leader dans le secteur des technologies financières. Elle souhaite établir des partenariats solides et contribuer à la croissance financière et à la stabilité du marché marocain», souligne EdfaPay, cité par le quotidien.

En juillet 2022, le pays comptait environ 20 startups fintech, bénéficiant d’un environnement réglementaire favorable à l’innovation dans ce secteur. Aujourd’hui, les startups opérant dans le Royaume ont réussi à lever plus d’un milliard de dollars avant d’être cotées en bourse.

Le rapport de 2022 de Fintech Times qualifie le secteur fintech marocain de «marché dynamique» avec un potentiel de croissance significatif. A la clef, des opérateurs bancaires parmi les plus solides d’Afrique qui se tournent de plus en plus vers les solutions fintech pour rester compétitives et répondre aux besoins changeants de leurs clients.