OneClickDrive engage un programme d’acquisition de 1.000 véhicules en 2026 pour transformer la location de voiture au Maroc

Le marché marocain de la location automobile s’apprête à vivre une séquence sans équivalent. OneClickDrive, marketplace de mobilité présente dans plus de trente pays, vient d’annoncer le lancement d’un programme d’achat groupé d’une ampleur inédite: 1.000 véhicules neufs acquis au fil de l’année 2026, destinés exclusivement à ses agences partenaires implantées au Royaume. Une opération qui, à elle seule, redessine les rapports de force d’un secteur en pleine recomposition.

Le coup d’envoi est donné. Un premier lot de 100 Hyundai Tucson neufs, négocié avec Hyundai Maroc ( NADA AUTO ), ouvrira la marche dès le début d’année. Les 900 unités restantes, toutes marques et catégories confondues, viendront étoffer la flotte des partenaires au fil des trimestres. Citadines, berlines, SUV, monospaces : la palette se veut large, parce que la demande, elle aussi, ne cesse de s’élargir.

Derrière ces chiffres, une ambition qui dépasse la simple opération commerciale. Faire de OneClickDrive non plus un agrégateur d’offres, mais un véritable architecte de la mobilité automobile au Maroc -au moment précis où le tourisme international, les attentes des Marocains du monde et la digitalisation accélérée du secteur convergent vers une transformation profonde.

Une mission: structurer le marché, professionnaliser les agences

Depuis son arrivée au Royaume, OneClickDrive a bâti sa stratégie autour d’un constat simple. Le secteur de la location de voiture au Maroc reste fragmenté, dominé par une multitude d’agences indépendantes, souvent excellentes sur le terrain mais privées d’accès direct à la demande internationale. La plateforme s’est donné pour mission de jeter un pont -fiable, transparent, professionnel- entre cette offre locale et les voyageurs venus du monde entier.

Aujourd’hui, plus de 1.000 agences partenaires vérifiées sont référencées sur la plateforme, réparties de Casablanca à Marrakech, en passant par Rabat, Agadir, Tanger, Fès, Oujda et Nador. L’approche revendiquée est tout sauf passive. Chaque réservation est suivie par un agent dédié. Chaque agence fait l’objet d’une évaluation continue. Chaque véhicule livré doit correspondre, à la lettre, à l’annonce publiée. Un niveau d’exigence qui tranche avec le fonctionnement parfois approximatif des marketplaces traditionnelles.

C’est précisément cette base que vient consolider le programme 2026, en y ajoutant une dimension industrielle. En agrégeant la demande de ses partenaires, OneClickDrive obtient des constructeurs des conditions hors de portée d’une agence isolée. Une force de frappe collective dont le bénéfice redescend directement vers les loueurs locaux.

Pour les agences marocaines: une équation enfin favorable

Le constat est partagé par la profession. Les petites et moyennes agences peinent à négocier seules avec les concessionnaires, à investir dans des véhicules neufs sans visibilité sur la demande, à se rendre visibles auprès d’une clientèle internationale qu’elles n’ont jamais les moyens d’aller chercher. Le programme 2026 attaque ces trois fronts simultanément.

Concrètement, les agences partenaires y gagnent:

Un accès direct à une clientèle internationale - France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, Italie, pays du Golfe — autant de marchés émetteurs hors de portée d’une agence locale.

Un volume de réservations stable tout au long de l’année, et plus seulement durant les pics de haute saison.

Un revenu minimum garanti sur 24 mois pour chaque véhicule acquis dans le cadre du programme, à compter de sa livraison.

Des conditions d’achat avantageuses obtenues par effet de volume, avec un partenariat constructeur sécurisé.

Une digitalisation accélérée de la gestion client.

Une visibilité sur une marketplace automobile internationale, sans investissement marketing à supporter en propre.

Reste un point que les professionnels mettent souvent en avant : la transformation numérique. Pendant longtemps, elle a été l’apanage des grands réseaux nationaux et internationaux. Avec OneClickDrive, les structures indépendantes accèdent aux mêmes outils, aux mêmes flux clients, aux mêmes standards -sans avoir à supporter seules le coût de cette montée en gamme.

Côté voyageurs: transparence, fiabilité, choix

Réserver un véhicule depuis l’étranger n’a jamais été un exercice anodin. Tarifs flottants, conditions floues, surprises à la livraison, garanties ambiguës : autant de frictions que la plateforme a fait de son combat principal. L’expérience proposée s’articule autour de quelques principes qui, mis bout à bout, font la différence.

Des tarifs transparents, affichés sans frais cachés ni mauvaises surprises au comptoir.

Un support multilingue assuré par des agents dédiés, du français à l’anglais en passant par l’arabe.

Une large gamme de véhicules, de l’économique au premium, avec une offre location SUV Maroc et location voiture avec chauffeur en plein essor.

Une livraison aéroport opérationnelle à Casablanca Mohammed V, Marrakech Ménara, Rabat-Salé, Agadir Al Massira et Tanger Ibn Battouta.

Une vérification systématique des partenaires et des annonces, pour écarter les pratiques opaques qui ont longtemps nui à la réputation du secteur.

Cette approche séduit en particulier les MRE, les Marocains résidant à l’étranger, dont les exigences combinent la rigueur des standards européens et l’attachement au service local. À chaque retour au pays, le besoin est le même : trouver rapidement un véhicule fiable, sans devoir multiplier les appels et les comparaisons hasardeuses. C’est précisément ce que propose la plateforme pour la location de voiture au Maroc, avec une expérience pensée aussi bien pour les MRE que pour les touristes européens et les voyageurs d’affaires venus du Golfe.

Programme 2026: 1.000 véhicules pour absorber la demande

Au cœur du dispositif, une ambition chiffrée et un calendrier resserré. Mille véhicules neufs, multimarques, acquis tout au long de l’année 2026, et orientés vers les segments les plus demandés sur le marché de la location courte et moyenne durée. Le premier lot porte sur 100 unités du Hyundai Tucson neuf, négociées auprès de Hyundai Maroc ( NADA AUTO ). Un signal fort, qui illustre la capacité de la plateforme à mobiliser les grands constructeurs au bénéfice de son réseau local.

Les 900 unités complémentaires sont, elles, planifiées sur plusieurs catégories:

SUV familiaux pour répondre à la forte demande des familles européennes en séjour au Maroc.

Berlines premium destinées à la clientèle haut de gamme et aux voyageurs d’affaires.

Citadines et compactes pour les besoins urbains à Casablanca, Rabat ou Marrakech.

Véhicules robustes adaptés aux longs trajets entre villes impériales, désert et littoral atlantique.

Chaque véhicule acquis dans le cadre du programme bénéficie d’un revenu minimum garanti sur 24 mois à compter de la livraison. Les réservations correspondantes sont attribuées en priorité aux fournisseurs concernés. Un mécanisme qui transforme un investissement potentiellement risqué — acheter un véhicule neuf sans certitude d’exploitation — en partenariat à rentabilité encadrée. Une logique que peu d’acteurs, dans la mobilité automobile marocaine, ont jusque-là osé porter à cette échelle.

Vente de véhicules: l’autre chantier ouvert par OneClickDrive

Le programme d’achat groupé n’est qu’une facette d’une stratégie plus large. OneClickDrive officialise désormais son positionnement comme marketplace automobile au Maroc à part entière, en élargissant ses services au-delà du seul segment de la location. La plateforme déploie en parallèle une activité dédiée à l’achat de voitures d’occasion et à la vente de voitures au Maroc, en y appliquant la même logique de transparence et de vérification que sur la location.

Le segment est porteur. La demande pour les voitures d’occasion au Maroc reste très soutenue, alimentée à la fois par les particuliers, par les professionnels et — c’est un public en forte croissance — par les MRE qui souhaitent acquérir un véhicule au pays dans des conditions sécurisées. Or, ce marché reste marqué par une structuration faible, des écarts de prix importants et un déficit chronique de confiance entre vendeurs et acheteurs.

C’est précisément ce vide que la plateforme entend combler. En appliquant à la vente la même rigueur de vérification qu’à la location, OneClickDrive ambitionne de jouer un rôle de tiers de confiance dans des transactions qui, jusqu’ici, reposaient largement sur le bouche-à-oreille. Une évolution naturelle d’un écosystème de mobilité -de la location ponctuelle à l’acquisition durable, en passant par la gestion de flottes professionnelles.

Un marché marocain en pleine recomposition

Le timing du programme n’est pas un hasard. Le secteur de la location automobile marocain traverse une phase de structuration accélérée, portée par plusieurs dynamiques qui se renforcent mutuellement.

D’abord, la pression touristique. Le Royaume a franchi le seuil symbolique des 17 millions de visiteurs en 2024, avec une trajectoire qui s’inscrit clairement dans la perspective des grands rendez-vous internationaux à venir — la Coupe d’Afrique des Nations 2025 puis la Coupe du Monde 2030, co-organisée avec l’Espagne et le Portugal. Cette dynamique exerce une pression continue sur le parc de location disponible, encore largement sous-dimensionné par rapport aux pics saisonniers.

Ensuite, la digitalisation. Les clients -locaux comme internationaux — exigent désormais des standards de réservation, de paiement et de relation client comparables à ceux pratiqués en Europe ou dans le Golfe. Les agences qui n’opèrent pas leur transition numérique risquent une marginalisation rapide.

Enfin, le segment MRE constitue un relais de croissance structurel. Plus de 5 millions de Marocains du monde entretiennent un lien régulier avec le Royaume, et nombre d’entre eux organisent des séjours nécessitant un véhicule. Pour cette clientèle, la fiabilité d’une plateforme internationale fait toute la différence — notamment lorsqu’il s’agit de réserver à l’avance une voiture à Marrakech, à Casablanca ou à Tanger, sans avoir à courir d’agence en agence une fois sur place.

Mehdi Agouzoul: «Construire un partenariat durable avec les loueurs marocains»

«Notre mission, dès le départ, a été simple: simplifier les transactions entre les loueurs locaux et les clients finaux, et donner aux agences marocaines les moyens de se développer dans la durée. Avec le Programme d’Achat Groupé, nous franchissons une nouvelle étape. Nous ne nous contentons plus de connecter des agences à des voyageurs: nous bâtissons avec elles un partenariat structurel, fondé sur la transparence, la performance et la croissance partagée. Le Maroc dispose d’un potentiel touristique et économique exceptionnel. Notre rôle est de mettre la technologie, le réseau international et la puissance d’achat de OneClickDrive au service de cette ambition nationale», déclare Mehdi Agouzoul, Co-Founder & Managing Partner, OneClickDrive.

Une nouvelle ère pour la mobilité automobile marocaine

Avec son programme 2026, OneClickDrive ne se contente pas de renforcer son offre. La plateforme contribue à dessiner un nouveau standard pour la location automobile au Maroc et, plus largement, pour l’ensemble du secteur de la mobilité. Les prochaines années devraient confirmer cette trajectoire: renforcement du réseau d’agences partenaires, élargissement progressif des catégories de véhicules disponibles, structuration accrue du segment de l’occasion, intégration de nouvelles technologies de réservation et de paiement, partenariats stratégiques avec les constructeurs implantés au Royaume.

Pour les agences partenaires, pour les clients internationaux, pour les touristes en visite au Maroc comme pour les MRE, le message est clair. Le secteur entre dans une nouvelle ère -celle où la technologie, la transparence et la puissance collective d’une marketplace deviennent les leviers d’une transformation durable. Au service du voyageur, de l’agence locale et, à terme, de l’attractivité du Royaume tout entier.