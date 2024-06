Nominations. Mohammed Cherkaoui Eddeqaqi prend les rênes de la Société nationale des autoroutes du Maroc

Mohammed Cherkaoui Eddeqaqi, que le roi Mohammed VI a nommé, ce samedi 1er juin, directeur général de la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM), est un ingénieur en génie civil lauréat de l’École polytechnique de Saint-Pétersbourg.

Titulaire d’un master en management de projet de l’École des mines de Paris et d’un master en construction hydrotechnique maritime de l’École polytechnique de Saint-Pétersbourg, Mohammed Cherkaoui Eddeqaqi a occupé le poste de directeur général de la Société d’aménagement et de promotion de la station de Taghazout depuis 2020.

Le nouveau directeur général d’ADM a aussi exercé les fonctions de directeur général délégué en charge du pôle «Project management» à Madaëf entre 2015 et 2020. Il a eu également d’autres expériences professionnelles, notamment en tant que directeur général délégué à New Marina Casablanca (2014-2015), directeur général délégué de la Société de développement de Saïdia (2013-2014) et directeur du pôle opérations à MedZ (2012-2013).