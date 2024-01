Nadia Fettah, ministre de l’Économie et des Finances, rejoint Global Alliance for Women’s Health

En marge de sa participation au Forum économique mondial (Davos) en Suisse, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, a rejoint le conseil d’administration de la nouvelle alliance mondiale pour la santé des femmes.

Au total, 42 organisations, ainsi que des leaders gouvernementaux, des représentants du secteur privé, de l’industrie du divertissement et de la philanthropie, ont exprimé leur intérêt à rejoindre cette alliance. Ensemble, ils promettent de prendre de nouveaux engagements pour faire progresser les priorités de l’alliance dans trois domaines: le financement, la science et l’innovation, et la définition de l’agenda. Des partenaires clés ont déjà annoncé 55 millions de dollars de dons pour améliorer les résultats de santé des femmes et façonner un nouvel avenir pour la santé des femmes dans le monde, indique un communiqué du Forum économique mondial.

Lire aussi : Cycle de conférences de l’ENSA: Nadia Fettah Alaoui explique les enjeux socio-économiques de la contrainte hydrique

Cette initiative sera pilotée par un conseil d’administration multisectoriel. Il est co-présidé par Nisia Trindade Lima, ministre de la Santé du Brésil, et Anita Zaidi, présidente de la division Égalité des genres à la Fondation Bill & Melinda Gates.

Il est également composé de Catherine Russell, directrice générale de l’UNICEF, Elisabeth Staudinger, membre du conseil d’administration de Siemens Healthineers, Nakhumicha S. Wafula, secrétaire du Cabinet chargé de la santé du Kenya, Shyam Bishen, responsable du Centre de santé et de soins de santé au Forum économique mondial, Per Falk, président de Ferring Pharmaceuticals, et Victor Dzau, président de l’Académie nationale de médecine.

La santé des femmes est étroitement liée à la prospérité économique

Selon un rapport du Forum économique mondial, intitulé «Combler le fossé de la santé des femmes: une opportunité d’un milliard de dollars pour améliorer les vies et les économies», la santé des femmes est étroitement liée à la prospérité économique. Combler ce fossé pourrait entraîner une augmentation de 1,7% du PIB par habitant, avec chaque dollar investi dans ces efforts pouvant potentiellement débloquer 3 dollars de croissance économique.

Ce rapport appelle également à un meilleur accès aux soins spécifiques au genre et exhorte les leaders de l’industrie à créer de nouveaux modèles de financement et des politiques commerciales innovantes. Une collaboration multisectorielle étendue est mise en avant comme une étape cruciale pour atteindre ces objectifs.