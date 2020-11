© Copyright : DR

Nadia Fassi Fehri rejoint le top management du groupe OCP en tant que Chief Transformation Officer, apprend Le360 de source sûre. Elle prend ses fonctions dès ce lundi 30 novembre.

Appelée à accompagner le groupe OCP dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance et de diversification, Nadia Fassi Fehri rejoint le géant phosphatier en tant que Chief Transformation Officer mais aussi en tant que membre du comité stratégique du groupe.



Diplômée de l'Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et de l’ESCP-EAP European School of Management, Fassi Fehri a exercé différentes fonctions au sein du groupe Managem où elle a assuré notamment le lancement de la première mine d'or au Maroc.

De 2015 à 2020, Fassi Fehri a conduit la transformation d’Inwi en un opérateur digital global ayant investi les secteurs stratégiques du Cloud, de la cybersécurité et du paiement mobile.