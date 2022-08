© Copyright : DR

Kiosque360. L’industrie automobile marocaine continue d’engranger des avancées considérables en matière de mobilité verte. Selon une récente étude menée par le Middle East Institute, le Maroc vit une révolution de la mobilité verte. Cet article est une revue de presse de L’Economiste.

Dans son édition du 31 août, L’Economiste s’intéresse au secteur automobile marocain, et plus particulièrement à la mobilité électrique. Le quotidien nous apprend ainsi que, selon une étude récente menée par le Middle East Institute, le Maroc vit une révolution de la mobilité verte. Le quotidien indique que l’étude a été publiée suite à la récente annonce officielle de la signature d’un accord pour l’installation d’une «Gigafactory» dédiée à la fabrication de batteries pour véhicules électriques, ajoutant qu’une telle annonce place désormais le Maroc en pole position dans le cercle restreint et fermé des leaders de la mobilité verte au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Le rapport précise, entre autres, que l’essor du Maroc en tant que plaque tournante mondiale de la fabrication de véhicules électriques est aussi essentiel à la résilience de la chaîne d’approvisionnement occidentale qu’à la promotion d’une mobilité sans carbone pour lutter contre le changement climatique.

«L’accent mis sur le raccourcissement des chaînes d’approvisionnement pour assurer la stabilité des marchés de consommation européens a déjà alimenté l’avancée rapide du secteur de la fabrication automobile au Maroc et le développement de processus de fabrication plus avancés. Aujourd’hui, les réserves minières marocaines pour les batteries accélèrent son entrée dans la fabrication de véhicules électriques», poursuit l’étude.

L’Economiste fait aussi remarquer que le Maroc est sur le point de signer un accord de 2 milliards de dollars pour la construction d’une gigafactory dédiée à la production massive de batteries destinées aux véhicules électriques. La signature de cet accord devrait se faire avant la fin de cette année.

Le journal rappelle que, dans le jargon industriel, le terme gigafactory désigne une usine gigantesque spécialisée notamment dans la production, en très gros volume, de batteries pour véhicules électriques. Le Middle East Institute indique que, même si le Maroc demeure vague sur la capacité globale et le nombre de lignes de production des installations de la future usine, il va sans dire que l’investissement, à lui seul, renseigne sur les spécificités de ce type de site de production. L’Economiste estime qu’il sera similaire à la gigafactory de 2 milliards de dollars de l’américain Tesla à Shanghaï, en Chine.