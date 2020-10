Les Inspirations Eco nous apprend, dans sa livraison du jour, que la SDL vient de lancer deux chantiers. Le premier porte sur les travaux de génie civil, bâtiment tous corps d’état, charpente métallique, voirie et réseaux divers du Centre de maintenance (CDM) BHNS Oulad Azzouz. On apprend que ce projet fait l’objet d’un appel d’offres dont l’ouverture des plis est fixée au 26 novembre. Le second chantier concerne les préparatifs pour la révision quinquennale du contrat d’exploitation du transport en commun en site propre de la ville de Casablanca, ainsi que le déclenchement des tranches conditionnelles. On apprend que l’examen de l’état d’exécution du contrat portera notamment sur trois enjeux et que, compte tenu desdits enjeux et dans le but de bénéficier d’une assistance technique, juridique et financière permanente et indépendante portant sur tous les aspects liés à l’application du contrat, la SDL recrute une équipe d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour mener à bien ses différentes missions.

Le quotidien précise que les cabinets Espelia et Asafo&Co ont manifesté leur volonté de participer à l’appel d’offres. Il est à rappeler que les deux cabinets ont déjà assisté la SDL sur de précédents projets. Notons que le contrat impose une révision périodique de certaines de ses stipulations au cours de la quatrième année. Le quotidien rappelle également que le contrat d’exploitation du réseau de TCSP à Casablanca a été reconduit avec l’opérateur RATP DEV Casablanca en 2017 pour une période de dix ans, avec possibilité de prorogation de deux ans. On apprend aussi que, compte tenu de l’état d’avancement des études et des dates prévisionnelles de mise en service des prochaines lignes de transport en commun en site propre de la métropole, Casa Transports entend enclencher le processus d’affermissement des tranches conditionnelles TC/Tramway3 et 4, et TC/Busway 1 et 2. Les Inspirations Eco note que l’enjeu est d’améliorer et de développer l’offre de transports collectifs à Casablanca.