Mesures sociales: l’action du Maroc sous la loupe de la Banque africaine de développement

C’est la Banque africaine de développement qui l’affirme dans son dernier rapport d’évaluation des programmes sociaux au Maroc, après une mission effectuée en mars dernier dans le Royaume. Selon le document, tous les indicateurs sont atteints, sauf un: l’emploi, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 10 juin.

On retient que le montant alloué est de 10 milliards de dirhams pour l’exercice 2023, comme ce fut le cas en 2022, dans le but de financer les différents programmes sociaux en cours ainsi que les volets de généralisation de la protection sociale. «Les recettes générées par les mesures introduites dans les lois de finances depuis 2021 ont été affectées au fonds. Le provisionnement du compte spécial de la protection sociale et de la cohésion sociale logé au niveau du Trésor est également activé. Les décisions de versement au niveau du compte pour l’année budgétaire 2022 ainsi que la situation récapitulative du fonds pour l’année budgétaire 2023 sont disponibles», rapporte L’Economiste.

Sur le volet «meilleure insertion des personnes non diplômées ayant perdu leurs emplois durant le Covid-19», la BAD déclare que le clignotant est aussi au vert. Depuis, ce sont 103.097 emplois qui ont été créés dans le cadre de Awrach 2 dont 81.754 grâce aux chantiers provisoires à l’échelle territoriale et 21.343 grâce aux chantiers provisoires au niveau national. Le taux de bénéficiaires femmes n’a par contre atteint que 40% au cours de l’année 2023, avec 36% pour les chantiers provisoires et 42% pour la mesure d’appui à l’emploi.

Sur le volet «promotion des initiatives entrepreneuriales et de développement des TPME pour une meilleure inclusivité», tout se passe également très bien selon la BAD. Sur l’année 2023, 1.455 TPE du secteur informel ont bénéficié des services de sensibilisation du programme Ana Moukawil. «A noter que la dernière réunion de préparation du lancement des activités de ce programme a eu lieu le 20 décembre 2023», lit-on.

Depuis sa création et jusqu’à fin septembre 2022, le Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale a dépensé près de 29,9 milliards de dirhams. Ces dépenses, ont principalement contribué au financement de la mise en œuvre du régime d’assistance médicale Ramed à hauteur de plus de 12,2 milliards de dirhams, du programme Tayssir (9,8 milliards de dirhams) et à l’initiative royale Un million de cartables (2,55 milliards de dirhams). Elles ont aussi contribué au programme d’assistance aux personnes à besoins spécifiques (0,5 milliard de dirhams) au titre de l’année 2022 et près de 1,1 milliard de dirhams versé au titre de la période 2015-2022), et au Programme d’aides directes aux femmes veuves en situation de précarité (3,96 milliards de dirhams).