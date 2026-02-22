Masterlab sort du silence après la perquisition du Conseil de la concurrence

Dans son communiqué, Masterlab précise que le dossier est actuellement soumis à l’examen de cette institution constitutionnelle indépendante, compétente pour statuer sur ce type de questions, et qu’elle ne souhaite pas formuler de commentaires supplémentaires à ce stade.

Vendredi, l’Autorité de la concurrence a indiqué que ses services d’instruction et d’enquête avaient procédé, le 17 février 2026, à des opérations de visite et de saisie inopinées et simultanées auprès d’entités opérant dans le secteur. Ces interventions s’inscrivent dans le cadre de suspicions de pratiques anticoncurrentielles. L’Autorité n’a toutefois pas précisé ni le nombre exact ni l’identité des entreprises ciblées, mais il est désormais établi que Masterlab figure parmi elles.

Spécialisée dans les équipements et les consommables pour laboratoires médicaux et d’analyses, Masterlab fournit notamment des instruments de diagnostic, des réactifs et des systèmes automatisés utilisés dans les laboratoires biologiques, cliniques et hospitaliers. Le nom de l’entreprise avait déjà été cité lors de la crise sanitaire liée au Covid-19, période durant laquelle elle avait été soupçonnée d’avoir obtenu, de gré à gré, un marché avec le ministère de la Santé d’un montant total de 211,8 millions de dirhams TTC.

Des interrogations subsistent également sur une possible concentration du marché des équipements et réactifs de laboratoire, accentuée par l’alliance de Masterlab avec son fournisseur américain Abbott, notamment dans le cadre des contrats passés avec le ministère de la Santé pendant la pandémie.

Certains médias soulignent que les cahiers des charges de ces marchés publics auraient été conçus de manière à favoriser certains équipements, écartant ainsi d’autres concurrents et garantissant des marges financières élevées. Une telle situation pourrait laisser penser que la position dominante de Masterlab ne reposerait pas uniquement sur un avantage technique ou commercial, mais également sur un réseau d’intérêts mêlant acteurs privés et décideurs publics.

Une étude réalisée par le Conseil de la concurrence sur le marché des tests Covid-19 avait révélé que le marché des réactifs restait concentré entre un nombre limité d’opérateurs, Masterlab en tête. La part de marché de l’entreprise sur les tests PCR est passée de 25% en 2020 à 39% en 2021.