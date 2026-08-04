Maroc-Royaume-Uni: le commerce bilatéral accélère avec une croissance de 16,7%

Au rythme des profondes mutations géopolitiques et économiques du continent européen et de l’Afrique du Nord, l’axe économique entre Rabat et Londres franchit un nouveau palier stratégique. Entre avril 2025 et mars 2026, la valeur globale du commerce transfrontalier de biens et de services entre le Maroc et le Royaume-Uni a franchi le cap des 5,3 milliards de livres sterling. Cette performance traduit une accélération remarquable des flux bilatéraux de 16,7% en une seule année. «Bien que le Maroc se hisse aujourd’hui au 47e rang des partenaires commerciaux de la Couronne britannique, ne représentant encore que 0,3% de son commerce extérieur global, ces chiffres témoignent d’un ancrage stratégique inédit qui ne cesse de prendre de l’ampleur», indique le quotidien Les Inspirations Eco du 5 août.

Ce bond en avant trouve sa principale force motrice dans une envolée spectaculaire des ventes britanniques vers le marché marocain. Les exportations du Royaume-Uni ont, en effet, enregistré une hausse impressionnante de 29,8%, atteignant 2,6 milliards de livres sterling. Ce dynamisme repose en grande partie sur les exportations de marchandises, en progression de 35,3%, tandis que les exportations britanniques de services ont augmenté de manière soutenue de 15,1%. En comparaison, les importations de produits marocains au Royaume-Uni ont affiché une progression plus modérée de 6,3%, s’établissant à 2,7 milliards de livres sterling, dont 1,8 milliard en biens et 897 millions en services.

Cette asymétrie de croissance a eu pour effet direct de réduire considérablement le déficit commercial entre les deux pays. Alors que le Royaume-Uni affichait un déficit commercial de 546 millions de livres sterling une année auparavant vis-à-vis du Royaume, cet écart s’est fortement réduit pour s’établir à 112 millions de livres sterling.

Au cœur de cette percée britannique, la facture énergétique joue un rôle central. Le pétrole brut s’impose comme la principale composante des exportations britanniques, représentant 630,6 millions de livres sterling, soit près du tiers de l’ensemble des marchandises vendues par Londres à Rabat.

«À ce flux d’hydrocarbures s’ajoutent les minerais métalliques et les déchets de métaux, dont les acquisitions marocaines ont progressé de 48,1% pour atteindre 315,7 millions de livres sterling, suivis des générateurs mécaniques avec 219,4 millions, du pétrole raffiné avec 197,3 millions et des véhicules automobiles britanniques, dont les exportations ont augmenté de 22,8% pour atteindre 112,5 millions de livres sterling», souligne Les Inspirations Eco.

Face à cette poussée industrielle et énergétique britannique, la structure des exportations marocaines conserve son assise historique tout en diversifiant ses leviers de croissance. Le secteur agroalimentaire demeure le principal moteur des ventes marocaines outre-Manche. Les exportations de fruits et légumes ont progressé de 13,8% pour atteindre 644,4 millions de livres sterling, représentant à elles seules plus du tiers des marchandises exportées vers le marché britannique. Dans le sillage de cette dynamique agricole, le Maroc renforce progressivement son positionnement industriel. Les équipements électriques intermédiaires se maintiennent à un niveau élevé de 386,9 millions de livres sterling, malgré un léger recul de 2,2%, tandis que les véhicules assemblés dans les usines marocaines poursuivent leur progression à 153,2 millions de livres sterling, en hausse de 13,3%. Le secteur du mobilier complète ce tableau avec 141,8 millions de livres sterling, devant l’industrie textile et de l’habillement qui, avec 112,8 millions de livres sterling, enregistre un léger recul de 3,4%.

Au-delà des échanges de marchandises, le secteur des services agit comme un puissant moteur économique, représentant près de 29% des échanges globaux entre les deux nations. Dans cette catégorie, l’attractivité touristique du Maroc joue un rôle prépondérant. Les dépenses liées aux voyages d’affaires et d’agrément atteignent 717 millions de livres sterling, soit près de 80% de l’ensemble des services importés du Maroc par les Britanniques, en progression de 3,9%.

Les activités de transport arrivent en deuxième position avec 106 millions de livres sterling, suivies des services aux entreprises avec 34 millions. «À l’inverse, les services britanniques exportés vers le Maroc concernent principalement la logistique et les transports, à hauteur de 258 millions de livres sterling, les voyages avec 130 millions, ainsi que les services de conseil professionnel et technique, qui représentent 103 millions de livres sterling», écrit Les Inspirations Eco.

Même si la part du Royaume-Uni dans l’ensemble des importations marocaines demeurait encore modeste, à 2,8% en 2024 contre 2,4% en 2023, l’analyse des trajectoires récentes confirme une progression continue des acteurs britanniques. En gagnant des parts de marché dans les secteurs de l’énergie, des équipements industriels et de l’automobile, le Royaume-Uni renforce progressivement sa présence sur un marché marocain en plein essor, confirmant la consolidation d’un partenariat économique de plus en plus complémentaire et intégré.