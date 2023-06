Marchés publics: de nouvelles mesures pour les «plus petits»

La réforme des marchés publics donne un coup de pouce social et économique à un ensemble d’acteurs. Les principaux bénéficiaires de ces mesures sont les entreprises locales, les artisans, les travailleurs locaux, les sous-traitants et les industries nationales, indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du mardi 27 juin.

«L’introduction de l’obligation pour les titulaires des marchés de travaux et de services de recourir à la main-d’œuvre locale constitue une mesure clé pour favoriser le développement des territoires et améliorer leur attractivité économique. Cette initiative encourage l’emploi local en garantissant que 20% de l’effectif requis pour la réalisation du marché soit constitué de travailleurs locaux», lit-on. Les entreprises locales, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), sont les principales bénéficiaires de cette mesure, car elles peuvent désormais bénéficier d’un accès accru aux marchés publics.

La réforme introduit également une obligation pour les titulaires des marchés de travaux de faire appel au savoir-faire des artisans pour les projets impliquant une composante artisanale. «Cette disposition favorise la valorisation des métiers artisanaux et soutient les artisans locaux, qui jouent un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine culturel et historique du pays», lit-on encore. Les artisans spécialisés dans la restauration des monuments traditionnels, historiques et anciens sont particulièrement avantagés, car ils seront davantage sollicités pour ces travaux spécifiques.

La réforme insiste sur les normes sociales et du travail en exigeant que les titulaires des marchés présentent les documents justifiant le paiement de leurs employés au fur et à mesure de l’exécution du marché. Cela garantit que les travailleurs bénéficient d’une rémunération adéquate et que les entreprises respectent les obligations légales en matière de sécurité sociale et de conditions de travail. Elle instaure un dispositif garantissant le paiement des sous-traitants par le maître d’ouvrage, ce qui constitue une avancée significative pour les acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

«Cette mesure contribuera à renforcer la confiance et la coopération entre les principaux titulaires de marchés publics et leurs sous-traitants, favorisant ainsi un environnement commercial plus équilibré et durable», plaide Les Inspirations Eco.

La réforme exige également l’association d’experts marocains qualifiés dans les projets d’études ou les marchés liés aux systèmes d’information. De plus, l’utilisation de produits de l’artisanat marocain est encouragée pour les prestations à composante artisanale.