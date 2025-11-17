Marché des capitaux: l’AMMC nomme les nouveaux membres de son Collège des sanctions

L’AMMC met à jour sa gouvernance avec la nomination de nouveaux membres de son Collège des sanctions. Créé en 2017, le Collège des sanctions constitue, selon le communiqué, un instrument essentiel du dispositif de régulation. Il intervient dans le processus coercitif, contribue à la protection des investisseurs et participe au renforcement de la confiance au sein du marché des capitaux.

Sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, la ministre de l’Économie et des Finances a nommé Abdellah Hanine, magistrat, en tant que nouveau président du Collège des sanctions pour un mandat de quatre ans. Le Conseil d’administration de l’AMMC a, de son côté, désigné Lamya El Mernissi et Mohamed Amrani en tant que membres intuitu personae pour une durée similaire, note le communiqué.

Le parcours du nouveau président témoigne d’une longue expérience au sein du corps judiciaire. Abdellah Hanine a occupé plusieurs fonctions depuis 1995, notamment en tant que juge au tribunal de première instance de Larache, puis au tribunal de commerce de Tanger. Il a également exercé comme vice-président du tribunal de commerce de Meknès et conseiller auprès de la chambre commerciale de la Cour d’appel de Casablanca. Entre 2021 et 2023, il a présidé la huitième chambre commerciale de la Cour d’appel. Il dirige aujourd’hui la troisième chambre commerciale de cette même juridiction.

Avec ces nouvelles désignations, l’AMMC confirme la continuité de son dispositif disciplinaire et réaffirme son objectif de consolider la gouvernance et l’intégrité du marché des capitaux marocain.