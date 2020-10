© Copyright : DR

Kiosque360. Le salaire mensuel net moyen dans la fonction publique est de 8.147 dirhams, soit une progression de près de 25% entre 2010 et 2020. Néanmoins, 8,54% des fonctionnaires civils de l’Etat ne touchent qu’entre 3.000 et 4.000 dirhams par mois. Les détails.

Quel est le salaire mensuel net moyen dans la fonction publique? Dans son édition de ce 22 octobre, Aujourd’hui le Maroc a décortiqué chaque département pour répondre précisément à cette question. De manière générale, le salaire mensuel net moyen dans la fonction publique a augmenté de 24,38% en dix ans (entre 2010 et 2020), passant de 6.550 dirhams à 8.147 dirhams (+2,21%). En 2020, la fonction publique compte 568.149 fonctionnaires civils, dont 8,54% perçoivent une rémunération mensuelle nette variant entre 3.000 et 4.000 dirhams.

Le salaire moyen le plus élevé? Il se trouve dans le département de la Justice avec 12.201 dirhams, suivi des ministères de la Santé avec 9.524 dirhams, de l’Education nationale et l'Enseignement supérieur avec 9.203 dirhams, de l’Economie et les Finances avec 8.220 dirhams et de l’Intérieur avec 6.637 dirhams, énumère le journal, précisant que le salaire minimum dans la fonction publique est passé de 1.885 dirhams en 2010 à 3.258 dirhams en 2020, en raison des différentes décisions prises par le gouvernement dans le cadre du dialogue social.

Les salaires du personnel classé aux échelles <=6 représentent 12,96% de la masse salariale totale payée par la Direction des dépenses de personnel (DDP) relevant de la TGR, 19,29% pour les fonctionnaires classés aux échelles 7 à 9 et 67,5% pour les cadres et cadres supérieurs de l’Etat. S’agissant de la tranche d’âge, les jeunes fonctionnaires de moins de 35 ans représentent 25,5% de l’effectif global des fonctionnaires civils de l’Etat, 40,7% pour les 35-50 ans et 33,8% pour les 50 ans et plus, cette dernière catégorie se retrouvant largement au ministère de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur (39,2% du personnel).