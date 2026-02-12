Economie

L’ONMT décroche le prix «Destination partenaire de l’année» en France

Achraf Fayda, directeur général de l’Office national marocain du Tourisme (ONMT) reçoit le Prix de la Destination partenaire de l’année 2025, des mains de Patrice Caradec, président du Syndicat des entreprises du tour operating (SETO).

Le Maroc vient d’être sacré Destination partenaire de l’année 2025 par le Syndicat des entreprises du tour operating (SETO) à l’approche d’un rendez-vous majeur pour la profession. Du 25 au 27 mars 2026, Tétouan accueillera le Forum annuel du syndicat des entreprises du tour operating français, événement de référence du tourisme en France.

Par La Rédaction
Le 12/02/2026 à 14h07

Le Syndicat des entreprises du tour operating (SETO) a décerné au Maroc le Prix de la Destination partenaire de l’année 2025, une distinction remise à Paris à Achraf Fayda, directeur général de l’Office national marocain du Tourisme, par Patrice Caradec, président du SETO.

Ce prix vient saluer la qualité exceptionnelle du partenariat construit entre l’ONMT et les grands tour-opérateurs français, ainsi que la performance durable de la destination sur l’un de ses marchés les plus stratégiques.

Organisation professionnelle de référence, le SETO représente les principaux acteurs du tour operating en France et constitue un observatoire clé des tendances de voyages des Français. À travers ce prix, la profession reconnaît une relation fondée sur la confiance, la co-construction et une compréhension fine des attentes du marché. Le travail mené par l’ONMT auprès des grands opérateurs français, alliant proximité commerciale, accompagnement stratégique, soutien à l’aérien et valorisation des territoires, a permis de renforcer l’attractivité du Maroc tout en consolidant la valeur de l’offre.

Lire aussi : ONMT: double reconnaissance en Espagne pour le tourisme marocain

Cette dynamique se traduit par des résultats solides. En 2025, le Maroc a accueilli 5.763.404 touristes français, en progression de 11%, représentant 29% des arrivées en provenance de France. Selon le baromètre du SETO, l’exercice 2025, calculé sur les départs du 1er novembre au 31 octobre, enregistre une hausse de 8% du nombre de passagers, accompagnée d’une recette unitaire moyenne de 1.019 euros, en augmentation de 5%. Les perspectives confirment cette tendance, avec des réservations hiver arrêtées au 30 novembre 2025 affichant +11% en passagers et une recette unitaire de 1.058 euros, en progression de 4%.

Dans le prolongement de cette reconnaissance, le SETO a choisi le Maroc pour accueillir son Forum annuel, qui se tiendra à Tétouan du 25 au 27 mars 2026. Organisé chaque année depuis 2009, le forum du SETO constitue le rendez-vous majeur de la profession du tourisme en France. Il permet aux adhérents de partager leurs bilans de ventes, d’échanger sur les tendances de voyages des Français et de travailler sur des projets communs, tout en réunissant l’ensemble des acteurs du secteur autour de conférences, de débats et d’interventions portées par des experts reconnus, dans un esprit à la fois professionnel et convivial.

À travers ce prix et l’accueil du forum du SETO, l’ONMT confirme son positionnement comme partenaire de référence du tourisme international, capable d’allier performance commerciale, vision stratégique et relation sur le long terme.

Par La Rédaction
Le 12/02/2026 à 14h07
#ONMT#Tourisme#Prix#Destination partenaire de l'année

LEs contenus liés

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

ONMT: double reconnaissance en Espagne pour le tourisme marocain

Tourisme | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Tourisme

ONMT: la campagne «Maroc, Terre de Lumière» illumine la façade du Stade Prince Moulay Abdellah à Rabat

Sports

FRMF-ONMT: les Lions de l’Atlas pour promouvoir la destination Maroc

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

ONMT: ouverture de 35 nouvelles lignes aériennes pour la saison estivale 2023

Articles les plus lus

1
Barrages, dégâts, gestion de crise: les détails (et grandes leçons) des inondations au Maroc
2
Report sine die de la haute commission mixte Maroc-Égypte: simple contretemps ou refroidissement discret?
3
Patrice Motsepe: le double jeu d’un homme d’affaires, de pouvoir… et de vacuité
4
L’Australie a raison d’interdire les réseaux sociaux aux enfants
5
Barrage Oued El Makhazine: au cœur des dernières opérations de déversement après un remplissage record de 160%
6
Nouveau bavardage de Tebboune: aucune mention du Maroc, ni de la «cause sahraouie»
7
Quel avenir pour la Libye après l’assassinat de Seif al-Islam Kadhafi?
8
Images exclusives: le projet de transfert d’eau dessalée de Safi vers Marrakech entre dans sa phase finale
Revues de presse

Voir plus