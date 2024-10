Loi de finances: des prévisions crédibles, selon les bailleurs de fonds

Le PLF 2025 devra être déposé au parlement avant le 20 octobre.. AFP or licensors

Menée par des experts mandatés par des bailleurs de fonds et rendue publique vendredi, une évaluation internationale de la gestion des finances publiques marocaines a été effectuée. C’est un document de 274 pages qui décortique plusieurs aspects de cette gestion dont les prévisions macroéconomiques, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du lundi 7 octobre. Cette évaluation a montré que les prévisions sont respectées à plus de 90%.

«Pour l’octroi des prochains appuis financiers, ces bailleurs de fonds prennent cette évaluation comme une référence. Car, pour eux, l’objectif est de montrer les forces et les faiblesses et de mettre en place un plan d’actions pour remédier aux lacunes», lit-on.

Cet indicateur évalue la capacité d’un pays à élaborer des prévisions macroéconomiques et budgétaires solides, indispensables à la formulation d’une stratégie budgétaire viable et assurant une prévisibilité plus grande des affectations budgétaires. Il évalue également la capacité des pouvoirs publics à estimer l’impact d’éventuels changements des conditions économiques sur le budget.

«Sur le volet des prévisions macroéconomiques, la note attribuée au Maroc est A, alors qu’en 2016, cette note était C. Les auteurs du rapport soulignent que l’administration établit des prévisions pour les principaux indicateurs macroéconomiques et les inclut, aux côtés des hypothèses sous-jacentes, dans la documentation budgétaire présentée au Parlement. Elles couvrent l’exercice budgétaire en cours et les deux suivants. Les projections sont examinées par une entité différente de celle qui les a établies», lit-on encore.

L’amélioration est également enregistrée sur les prévisions budgétaires, passant de C à B entre l’évaluation de 2016 et celle de 2023.

Précisons que pour le projet de loi de finances pour 2025, les discussions budgétaires et les arbitrages sur la répartition des enveloppes sur les ministères sont terminées. Le ministère en charge du Budget travaille sur les dernières retouches et les mesures fiscales et douanières qui seront introduites dans le prochain budget.

Parallèlement, le ministère prépare le passage du PLF pour 2025 dans les circuits d’approbation. Ainsi, les orientations générales seront présentées lors d’un prochain Conseil des ministres, présidé par le Roi. Par la suite, le dossier sera à l’ordre du jour d’une réunion du Conseil de gouvernement pour son adoption.

Ce processus sera poursuivi par l’étape du dépôt au Parlement avant le 20 octobre. Le marathon parlementaire démarre par sa présentation en séance plénière, suivie immédiatement par le début de son examen au niveau de la Commission des finances de la Chambre des représentants.