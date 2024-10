LGV Kénitra-Marrakech: filiale du français Colas, GTR remporte un contrat de 2,2 milliards de dirhams

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a dévoilé, ce jeudi 10 octobre, les résultats de l’appel d’offres relatif au cinquième lot des travaux de génie civil du mégaprojet de la ligne à grande vitesse (LGV) Kénitra-Marrakech. L’opérateur ferroviaire a porté son choix sur la filiale marocaine du groupe français Colas, Les Grands travaux routiers (GTR), qui a présenté l’offre la moins-disante, à 2,21 milliards de dirhams (MMDH).

L’offre de GTR a été inférieure à celles des deux entreprises chinoises China Overseas Engineering (2,25 MMDH) et China Gezhouba (2,37 milliards de dirhams), comme à celle du groupement SNCE-CAPEP-Seprob (2,6 MMDH).

Pour rappel, les travaux de génie civil de la LGV Kénitra-Marrakech ont été scindés en 7 lots, dont 5 ont été attribués. Outre celui décroché par la filiale du français Colas, les autres lots ont été remportés par le marocain TGCC (2,83 MMDH) et trois sociétés chinoises, CRCC 20 (2,83 milliards de dirhams), China Railway No. 04 Engineering (3,4 MMDH) et Shandong Hi-Speed Engineering-Construction (4,5 MMDH).

Le projet de la LGV englobe un ensemble de composantes: la LGV Kénitra-Marrakech en site propre, les raccordements de la LGV aux lignes existantes, l’aménagement des gares, la ligne classique Kénitra-Rabat-Casablanca-Marrakech, les installations terminales, les bases de maintenance et l’atelier de maintenance des rames.

S’agissant du tracé de la LGV en site propre, il devrait relier la base de maintenance de Kénitra au nord du tunnel de Rabat, puis entre Aïn Atiq et Zenata, et enfin au point d’embranchement de Zenata jusqu’à Marrakech, en passant par le nouveau hub de Nouaceur.