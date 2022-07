© Copyright : DR

Kiosque360. Mer ou montagne ? Hôtel ou appartement ? Une enquête réalisée par la plateforme en ligne Avito nous en dit plus sur les préférences des Marocains relatives à leurs vacances d’été. Les détails. Cet article est une revue de presse du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

Après deux années marquées par les restrictions liées au covid-19, le désir de voyager des Marocains n’a jamais été aussi fort qu’en cette saison estivale. Mer, montagne, désert... Chacun à sa petite préférence. Le site Avito a lancé une enquête pour connaître les tendances vacances des Marocains et leurs préférences en matière de type d’hébergement, rapporte le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans un article publié dans son édition du jeudi 14 juillet.

On apprend dans cette enquête que les Marocains ont un faible pour les côtes du nord du Royaume. Les villes balnéaires du Nord (Tanger, Tétouan et Martil) arrivent en tête (28%) des destinations les plus prisées pour l’été 2022 au Maroc, suivies d’Agadir et sa région (15%), Marrakech (8%), Essaouira (6%), Al Hoceima (6%) et Dakhla (5%).

En matière d’hébergement, les Marocains privilégient la location de vacances à hauteur de 72%, contre 28% pour les hôtels. L’étude s’intéresse également aux habitudes en matière de location de vacances. Celles-ci se font essentiellement via les plateformes de réservations (51%), à travers des intermédiaires (36%), ou en appelant directement l’hôtel (13%), détaillent nos confrères.

L’enquête réalisée par Avito s’attarde aussi sur les prévisions de vacances des Marocains résidant à l’étranger. Ainsi, 77% des MRE ont l’intention de passer leurs vacances d’été exclusivement au Maroc, 7% disent vouloir les passer au Maroc et dans un autre pays et 16% n’envisagent de voyager au Maroc.

Interrogés sur les moyens de transports utilisés par les MRE pour rentrer au Maroc. Ils sont 52% à privilégier l’avion, 38% la voiture et 10% le bateau sans utiliser de véhicule, souligne Aujourd’hui le Maroc. Concernant le moyen de transport le plus utilisé au Maroc par les MRE, 35% des sondés optent pour la location d’une voiture au Maroc, 33% préfèrent louer une voiture à l’étranger, 20% utilisent leur propre véhicule et 12% choisissent les transports en commun.