Kiosque360. Services financiers en ligne, e-commerce… La digitalisation des banques s’accélère. D’après une enquête de BearingPoint et Ausim qui présentent le livre blanc «Digital banking au Maroc et nouveau rôle de l’agence bancaire», les banques marocaines sont à la pointe. Les détails.

Bousculées par le boom de la digitalisation, les banques marocaines assurent. C’est en tout cas ce qui ressort de l’enquête menée en 2021 par BearingPoint et Ausim auprès de plusieurs cadres dirigeants d’établissements financiers (banques de détail, établissements de paiement et sociétés de crédit à la consommation) pour agrémenter le livre blanc «Digital banking au Maroc et nouveau rôle de l’agence bancaire». Ainsi, elles sont en train d’assurer le virage digital, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans son édition de ce 15 juillet, indiquant que, d’après ladite enquête, elles se sont dotées d’une «vraie vision et d’une stratégie de digitalisation des canaux d’interaction et de distribution des services bancaires dans une logique omnicanal».

Concrètement, la plupart des personnes sondées assurent être à un niveau avancé, voire leader, dans des volets comme le «sponsorship» ou la stratégie de digitalisation des canaux de distribution alignée à la stratégie de la banque et d’une équipe interne dédiée.

Autre tendance: le m-banking. Ce dernier «se démarque clairement comme canal digital de référence devant le e-banking», explique le rapport qui précise que la nouvelle réglementation de Bank Al-Maghrib permet une entrée en relation complétement digitalisée.

Mais est-ce alors la fin de la bonne vieille relation en agence? Pas du tout. Toutefois, elle doit se réinventer, comme le plaident BearingPoint et Ausim, évoquant dans la foulée quelques recommandations comme réenchanter l’agence bancaire, repenser sa proposition de valeur, mais aussi s’ouvrir à son écosystème. Bref, la banque de demain est celle qui mixe parfaitement service client modernisé en agence et online.