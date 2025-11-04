Les ambitions énergétiques du Maroc en 2026

À l’occasion de la présentation du budget de son ministère dans le cadre du projet de loi de finances 2026, Leila Benali a pris la parole pour dresser un panorama des principales initiatives et projets en cours sous sa responsabilité, avec un accent particulier sur le développement de l’hydrogène vert au Maroc, indique le quotidien L’Économiste dans son édition du mercredi 5 novembre.La ministre a mis en lumière l’avancement de l’Offre Maroc en matière d’hydrogène vert, un dossier stratégique visant à positionner le Royaume comme un acteur majeur dans le secteur des énergies propres. Selon Leila Benali, les projets retenus dans ce cadre devraient permettre la production de plus de 20 gigawatts d’énergies renouvelables, 10 gigawatts d’électrolyseurs et environ 8 millions de tonnes de dérivés d’hydrogène vert. Ces chiffres illustrent le potentiel théorique des projets, qui reste conditionné à la validation finale par les investisseurs et l’État lors de la dernière évaluation.

«La ministre a précisé que le travail initial avec le comité de pilotage avait permis de définir les critères d’évaluation des offres des investisseurs et de dresser la première liste des candidats», souligne L’Économiste. La gouvernance de la mise en œuvre de l’Offre a également été structurée pour accompagner les transformations technologiques et géopolitiques susceptibles d’impacter ces technologies. Plusieurs avancées concrètes ont déjà été réalisées, notamment la signature prochaine des premiers contrats pour la réservation de terrains en faveur de six investisseurs, nationaux et internationaux, pour la réalisation de projets stratégiques. La phase préliminaire du projet Chbika 1 a été achevée, et les études approfondies pour sa réalisation sont désormais en cours, tandis que le comité prépare également la deuxième vague d’investisseurs.

«La ministre a insisté sur les bénéfices attendus de ces projets, qui ne se limitent pas à l’essor des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert, mais incluent également des retombées économiques et régionales importantes», note L’Économiste. Les six régions concernées par l’Offre Maroc, dont trois dans le sud du Royaume, Drâa-Tafilalet, l’Oriental et la région de Tanger, devraient profiter de ces investissements, tant pour la création d’emplois que pour le développement des infrastructures locales.

Leila Benali a également évoqué les projets du secteur privé visant à renforcer les capacités de stockage d’énergie. Entre 2021 et 2025, ces capacités ont augmenté de plus de 30%, avec la mise en service de plus d’un million de mètres cubes de stockage pour un investissement total de 2,8 milliards de dirhams. Pour 2026, le ministère prévoit de porter cette capacité à 449 000 mètres cubes supplémentaires, et près de 455 000 mètres cubes supplémentaires d’ici 2030, avec des investissements cumulés dépassant 2,3 milliards de dirhams.

L’augmentation des capacités de stockage des produits pétroliers a également été soulignée. Aujourd’hui, elles dépassent 3 millions de mètres cubes, réparties entre 2,3 millions pour les produits liquides, majoritairement connectés aux ports, et près de 799 000 mètres cubes pour les gaz de pétrole liquéfiés, avec 91% raccordés aux ports. Ces infrastructures permettent de couvrir plusieurs semaines de consommation selon le type de produit : 100 jours pour le super sans plomb, 76 jours pour le gasoil, 58 jours pour le carburant d’aviation, 87 jours pour le fuel, 55 jours pour le gaz butane et 29 jours pour le gaz propane, alors que le seuil légal moyen requis est de 60 jours.

«Sur le front de la prospection d’hydrocarbures, Leila Benali a détaillé les activités menées par l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et ses partenaires», détaille L’Économiste. Cette année, les travaux ont inclus le forage d’un puits, des études de potentiel pétrolier et des évaluations géologiques et géophysiques, ainsi que le retraitement sismique et la préparation de futures opérations de prospection.

En 2025, treize compagnies pétrolières seront actives dans treize projets de recherche et de prospection, répartis entre permis d’exploration en mer, accords pétroliers offshore et onshore. Les investissements cumulés par l’ONHYM et ses partenaires à fin juin ont atteint 192 millions de dirhams. À la même date, neuf concessions d’exploitation, 45 permis de recherche et trois permis d’exploration ont été attribués, couvrant des superficies allant de plusieurs centaines à plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés.