Economie

Les aides aux transporteurs reconduites face aux tensions au Moyen-Orient

Des camions de transport routier de marchandises. (Photo d'illustration)

Le gouvernement a décidé de poursuivre son soutien direct dédié aux professionnels du secteur du transport professionnel des marchandises et des personnes.

Par La Rédaction
Le 28/04/2026 à 17h45

Dans un communiqué, le département du chef du gouvernement indique que suite à la réunion ministérielle chargée du suivi des répercussions des tensions géopolitiques au Moyen-Orient sur l’économie nationale, il a été décidé de «poursuivre le soutien direct et exceptionnel dédié aux professionnels du secteur du transport professionnel des marchandises et des personnes».

L’objectif est de «garantir un approvisionnement normal et régulier des marchés et d’assurer la continuité des services de transport public aux mêmes tarifs et sans aucune hausse pour les citoyens».

Lire aussi : Aides aux transporteurs, congrès mondial de l’aviation, Royal Air Maroc… À bâtons rompus avec Abdessamad Kayouh

Selon le même communiqué, le gouvernement poursuivra «la subvention du gaz butane et de l’électricité destinée à la consommation domestique afin de maintenir sans changement la tarification actuelle».

L’accent sera également mis «sur la maitrise et le suivi des filières de distribution des produits agricoles dans le marché national, afin d’assurer que ces produits parviennent au citoyen à des prix raisonnables».

À noter qu’au début de cette réunion, les différents départements ministeriels concernés ont présenté des exposés sur la portée de l’impact de la conjoncture internationale sur les différentes activités, tout en faisant le point sur les réserves du Royaume en devises, qui couvrent une durée d’environ 6 mois.

Par La Rédaction
Le 28/04/2026 à 17h45
#Aides aux transporteurs#subvention#Gaz butane#Electricité#Agriculture

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