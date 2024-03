Le Maroc, une destination privilégiée pour les entreprises chinoises

En visite à Rabat, le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, a rencontré son homologue marocain, Ryad Mezzour, qui est à la tête du ministère de l’Industrie et du commerce. Au cœur de leur entretien: le renforcement des relations commerciales entre les deux pays, rapporte l’hebdomadaire La Vie Éco.

Pour Ryad Mezzour, la coopération entre les deux pays connaît une dynamique importante marquée par le lancement de plusieurs nouveaux projets multisectoriels, notamment dans les domaines de l’industrie et des infrastructures.

Les chiffres le confirment: les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de plus de 50%, positionnant la Chine comme troisième partenaire commercial du Royaume, son premier partenaire en Asie avec un volume global des échanges de 7,6 milliards de dollars en 2022.

Quant aux investissements chinois au Maroc, ils ont totalisé un montant de plus de 56 millions de dollars. Ces investissements portent principalement sur les secteurs de l’industrie, des gros travaux, du transport, de l’immobilier, de l’énergie et des mines. L’industrie occupe à elle seule une part de 52%.

Ainsi, le ministre annonce que «l’action future devra s’inscrire davantage dans une démarche innovante, coordonnée, plus efficace et plus percutante pour traduire dans les faits les objectifs du partenariat stratégique bilatéral scellé entre les deux pays en 2016».

De son côté, le ministre chinois, Wang Wentao, affirme que les deux pays possèdent des atouts de développement complémentaires, ce qui ouvre la voie à un renforcement de leur coopération bilatérale.

D’ailleurs, le ministre assure que «le Maroc est devenu une destination privilégiée pour les entreprises chinoises». Et d’ajouter que ces dernières sont en mesure d’apporter une valeur ajoutée significative au développement économique du Maroc, conformément aux réglementations locales.