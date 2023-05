Le Maroc confirme sa place de 1er investisseur africain en France en 2022

Si le montant global de ces investissements n’a pas été précisé, il n’en demeure pas moins qu’ils se chiffrent à des dizaines de millions d’euros avec notamment la réalisation de 12 projets marocains en France, avec à la clé la création de 682 postes d’emploi.

«Le Maroc demeure le premier pays d’Afrique en termes d’investissements directs étranger (IDE) nets, le premier en termes d’emplois créés et le deuxième en nombre de projets implantés (12) en France en 2022», a indiqué l’ambassade de France au Maroc dans un communiqué.

La même source souligne que «le nombre d’emplois créés ou sauvegardés par les nouvelles implantations marocaines en France, en 2022, a bondi de plus de 160% par rapport à 2021».

L’année dernière, Business France, l’agence chargée de l’accueil des investissements internationaux en France, avait également attribué au Royaume la première marche du podium pour le nombre d’emplois créés sur l’ensemble de l’année avec 259 emplois créés et la deuxième en termes de projets implantés (15).

S’exprimant ce mardi 16 mai lors d’une conférence de presse tenue à Mohammedia, au siège de l’entreprise marocaine Groupelec, l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a salué cette performance marocaine sur le territoire français tout en rappelant que le Royaume est une destination privilégiée pour les entreprises françaises, dont le nombre actuel avoisine les 1.300 unités.

Evoquant l’attractivité de la France pour les IDE, l’ambassadeur français a confirmé que pour la quatrième année consécutive, «la France occupe la première place en Europe en 2022 avec 1.259 décisions d’investissement (+3%) et 58.810 emplois créés ou maintenus, signe de la confiance dans la durée des investisseurs internationaux envers notre pays et de la résilience de notre économie dans un environnement complexe».

Le diplomate a insisté sur le fait que l’Afrique contribue significativement à ce bilan global positif avec un total de 60 projets d’investissement, ce qui correspond à son «meilleur niveau, principalement à partir de l’Afrique du Nord».

La France reste le pays le plus attractif d’Europe pour les IDE & le 🇲🇦 y est le 1er investisseur africain en 2022. Ce bilan a été présenté par @clecourtier et @businessfrance depuis Groupelec, partenaire de @SchneiderElec, dont la filiale est installée dans le Sud de la 🇫🇷. pic.twitter.com/U4spr9oFYR — La France au Maroc 🇫🇷🇪🇺 (@AmbaFranceMaroc) May 16, 2023

Géographiquement, quatre régions de l’Hexagone accaparent les IDE en provenance d’Afrique: la région Provence-Alpes-Côte-D’azur avec 16 projets, les régions Ile-de-France et Grand-Est (14 projets chacune) et la région Hauts-de-France (8 projets).

Selon Stéphane Lecoq, directeur d’activité pour la zone Maghreb et Afrique de l’Ouest -un bureau installé au Maroc-, parmi les investisseurs marocains figurent les groupes Safari (mobilier), Intelcia (services), Groupelec (conception des tableaux électriques), TGCC (immobilier), Valencia Consulting (services) ainsi que des grandes banques comme Attijariwafa bank, BMCE Bank et Chaabi Bank. L’ambassadeur français a enfin émis l’espoir de voir un renforcement du partenariat économique entre son pays et le Maroc.